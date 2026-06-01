Opinión
… Y a favor de Zapatero
La mayoría gubernamental está empeñada en legislar de cualquier forma, ensin ver sebe. La Ley de Vivienda, actualmente en tramitación, suscita serias admoniciones por parte de los juristas. Lo mismo ocurre con la Ley LGTBI+, que no solo ha recibido advertencias de anomalías jurídicas, sino el claro rechazo de siete organizaciones feministas "de pata negra", con las firmas correspondientes, que, sobre calificarla de "ley mordaza" y discrepar de sus disparatadas, y en casos injustificadas, sanciones, la entienden como un despropósito con respecto a sus objetivos: "Si la ley sale tal como está, toca completamente la línea de flotación de la Ley de Igualdad y contra la Violencia de Género del Principado". Los invito a leer lo sustancial de esa argumentación en la noticia publicada por LA NUEVA ESPAÑA. Del mismo modo pueden ver los vídeos de las intervenciones en la Xunta de esas personas y organizaciones, merece la pena.
¿Cómo se producen esos aparatosos dislates jurídicos? Un grupo cree que hace falta una ley propia, que remede la estatal. Después invitan a sus afiliados o adláteres y cada uno inserta allí sus manías o prejuicios, sin respeto a la realidad.
Gambusinos. Pero aquí todo el mundo sabe. Una asociación alarma sobre la muerte de gambusinos en la ría de Villaviciosa, el alcalde corre a clamar. Como sabría cualquiera, los gambusinos, como los cámbaros o los centollos, mudan. Y esa alarma eran sus mudas. Una cierta prudencia y un preguntar…
La mejor defensa de Zapatero. Felipe González: "No lo veo con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber qué es una sociedad offshore, no lo veo". O la estupefacción de César Antonio Molina, ministro del interfecto, preguntándose cómo una persona "muy incapaz, digamos, para las cosas así mundanas", ha podido "ser capaz de crear ese imperio de las Islas Vírgenes" y estar "en el vértice de todos los entramados".
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