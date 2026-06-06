Fontanería socialista

Cuando pensábamos que de las chapuzas en Ferraz se ocupaban, al modo de Pepe Gotera y Otilio, dos secretarios de organización encausados, nos enteramos, gracias a la reciente investigación judicial, de que Leire Díez, la fontanera del PSOE, levantaba las tapas de las alcantarillas y se esmeraba en abrir la llave de paso de la inmundicia. Había que atizar la caldera contra magistrados, fiscales, miembros de los cuerpos de seguridad y periodistas en defensa de los intereses del partido del Gobierno. Una actuación muy poco aséptica, sin guantes ni manguito, y con salpicaduras.

Hace meses que las siglas socialistas penden de un alambre: equilibrio inestable, sonrisa forzada y saltos al vacío sin red. Ignorar una fuga no la tapa: la agranda. Y el parte de avería se aproxima ya al siniestro total. La inundación no la cubre el seguro si, sobre el agua estancada, flota la silla del presidente del Consejo de Ministros, convertida en boya simbólica del desastre que se avecina.

Lo sorprendente es que, con el aguacero desbordando las sedes, nadie encienda en el partido el acetileno del debate interno. Tal vez falte alargadera para llegar a los enchufes del sentido común. La discusión y la crítica hace tiempo que se escaparon por el desagüe para desembocar en una fosa séptica de silencios que por cobardía se vuelven cómplices. Nadie osa, desde las baronías, solicitar a Sánchez la purga del radiador, no vaya a ser que el contratista les retire el saludo y la llave grifa.