La moción de censura

Poca duda cabe de que nuestro país atraviesa una situación política anómala y que conviene encontrar una salida cuanto antes, si queremos que el sistema democrático funcione con normalidad y evitar peores consecuencias. El presidente del Gobierno ha descartado las dos opciones que la Constitución le atribuye: la cuestión de confianza y la convocatoria de elecciones. Cualquiera de ellas estaría plenamente justificada y resultaría oportuna en estas circunstancias. Nuestro régimen está basado en la confianza otorgada por el parlamento al jefe del Ejecutivo y Pedro Sánchez ya no la tiene asegurada. La prueba es la parálisis legislativa, las sucesivas derrotas del Gobierno en el Congreso y, el hecho que lo corrobora definitivamente, que no haya conseguido aprobar unos presupuestos. Las causas judiciales y las investigaciones policiales abiertas, que implican por una vía u otra al Gobierno y al principal partido de la coalición que lo sostiene, completan un panorama de crisis política que exige una actuación decidida.

Los grupos políticos, tanto del bloque parlamentario que respalda al Gobierno como de la oposición, no disimulan la gravedad de la situación. La evidencia es palmaria y abrumadora. Aún así, unos guardan un silencio táctico. Otros lanzan advertencias retóricas, señalando la línea roja de la financiación del PSOE, como si esta fuera la única corrupción merecedora de una condena y un cambio de posición. El PNV sugiere en voz baja que se tome en consideración la posibilidad de adelantar las elecciones. Junts anunció en su día que retiraba su apoyo al Gobierno, tras pedirle inútilmente que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, y ahora aboga por que se ponga fin a la legislatura y se convoque a las urnas. Por otra parte, han aparecido síntomas de que el PSOE empieza a removerse por dentro.

El resumen es que el Gobierno, hoy, no sabe con qué apoyo parlamentario cuenta, pero tiene la certeza de que está en minoría. No deja de proclamarlo, buscando en la opinión pública comprensión a sus reiterados tropiezos. El presidente del Gobierno, por responsabilidad política, debería ser el primero en dar un paso adelante y aclarar la situación. Pero Pedro Sánchez no se decide porque teme la derrota, ya sea en una cuestión de confianza o en unas elecciones, lo que para él supondría dejar La Moncloa. De manera que para superar esta crisis sin esperar un año, que en política es tiempo suficiente para que las cosas empeoren notablemente, solo queda acudir a la moción de censura. Debatir sobre esta opción, en resumen, es cuestionar la continuidad del Gobierno. Para activar este mecanismo, hace falta la firma de al menos la décima parte de los diputados, un candidato y un programa de gobierno. El cese de Pedro Sánchez y la investidura del nuevo presidente requiere el voto de la mayoría absoluta del Congreso. Dada la actual composición de la Cámara Baja, solo el PP y el PSOE podrían presentar la moción sin recurrir a diputados de otros grupos. Es impensable que los diputados socialistas censuren a su secretario general y Feijóo necesitaría el voto favorable de un grupo nacionalista catalán o vasco. Sea Vox un impedimento real para ellos o sirva como excusa, ninguno se muestra dispuesto a concedérselo.

Del mismo modo que el PP propone una moción de censura con el compromiso de convocar elecciones de inmediato, se podría plantear la presentación de un candidato instrumental, que no fuera Feijóo. Aunque la moción de censura no fue diseñada e incorporada a la Constitución para ser útil en estos supuestos, tampoco los distintos grupos parecen empeñados en alcanzar un acuerdo que garantice su éxito. Y lo cierto es que la moción de censura, a fin de cuentas un arreglo entre partidos, no es la mejor manera de derribar a un gobierno en una democracia. La crisis política que vive España aconseja la celebración de unas elecciones. Deben ser los ciudadanos los que decidan quién gobierna el país. Una moción de censura presentada a sabiendas de que será rechazada no haría más que complicar hasta el extremo el ambiente político, cargado de tensión. La convocatoria de elecciones anticipadas es un procedimiento tan constitucional como la moción de censura, pero plenamente democrático, en la medida que apela al pueblo español, titular de la soberanía nacional. El caso es que nos interesa resolver esta crisis con urgencia y de momento en ninguna de las soluciones que prevé la Constitución acabamos de encontrar la salida. Habría que tomar la política, el primer problema del país, en serio.