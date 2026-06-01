Reconocer el regalo

La vi triste. Y me sorprendió, porque era una persona alegre.

La jornada estaba a punto de terminar en el Centro de Apoyo a la Integración en el que participaba. Era viernes. Me acerqué y le pregunté qué le ocurría. Me contó que estaba enfadada con los educadores por una actuación que no compartía. Y añadió algo que me emocionó profundamente: que iba a acordarse de no sonreírles al despedirse ni desearles que pasaran un buen fin de semana.

Puede parecer casi nada. Algunos ni siquiera se habrían dado cuenta. Otros lo habrían interpretado como una nimiedad. Pero no lo era. Era grave. Muy grave. Porque aquello que había decidido no dar era precisamente lo que podía dar. Su sonrisa. Su deseo bueno. Su manera de corresponder. Su regalo.

Y no reconocer ese regalo es no reconocer del todo a quien lo ofrece. Porque la dignidad no solo necesita ser cuidada: necesita poder responder.

Hablamos mucho de dignidad, pero no siempre la comprendemos hasta el fondo. La invocamos en discursos y documentos, y sin embargo seguimos tratando muchas veces a la otra persona como si fuera únicamente destinataria de lo que hacemos por ella. Como si su papel fuera recibir, agradecer, adaptarse y obedecer.

Pero la dignidad no queda plenamente reconocida mientras la otra persona no tenga también la posibilidad real de responder.

Ese es, para mí, uno de los núcleos más altos del reconocimiento verdadero. La persona no es digna solo porque deba ser protegida, cuidada o bien tratada. Lo es también porque posee algo propio que puede entregar, algo que puede devolver, algo que puede ofrecer si así lo desea. Una palabra. Una sonrisa. Una mirada. Un desacuerdo. Un gesto. Una objeción. Un pequeño adorno. Una gratitud.

No se trata de obligarla a responder. Eso sería otra forma de violencia. El derecho a responder no tiene por qué ejercerse. La libertad incluye también la posibilidad de no hacerlo. Pero debe poder ejercerse. Debe existir de verdad ese espacio. Porque cuando la relación está construida de tal modo que la otra persona solo puede recibir y nunca devolver, algo esencial de su libertad queda herido. Y una dignidad sin posibilidad de respuesta es una dignidad reconocida solo a medias.

Hay una forma de ayuda que, si no está bien mirada, deja a la persona de rodillas. No por maldad, sino por insuficiencia moral. Se da, se orienta, se sostiene, se prescribe, se organiza, se protege. Todo ello puede ser necesario y valioso. Pero si el otro queda solo como receptor de lo que recibe, sin derecho efectivo a corresponder, a disentir, a replicar o a regalar algo suyo, entonces la relación se empobrece. Y quien parecía estar cuidando empieza, quizá sin advertirlo, a empequeñecer al otro.

Esto vale para educadoras, profesores, médicas, enfermeros y para cualquiera que corra el riesgo de situarse siempre en el lugar de quien da y de olvidar que el otro, incluso desde su fragilidad o su dolor, puede seguir siendo alguien que entrega.

Y aquí conviene detenerse. ¿Son respuestas menores una primera sonrisa después de semanas de encierro interior? ¿Es pequeña una mirada a los ojos por primera vez en años? ¿Es poca cosa un adorno hecho por alguien de quien se pensaba que ya no podía hacer nada verdadero? ¿Es escaso un gesto torpe, un dibujo, una resistencia, un "hoy no", un "gracias" apenas susurrado?

No. No son respuestas menores. Son de enorme valor. Lo que ocurre es que con demasiada frecuencia no sabemos apreciarlas.

Y habría que decirlo con crudeza: si somos tan torpes, tan ciegos o tan satisfechos de nosotros mismos que no vemos el valor de esos regalos, el problema no está en quien los ofrece, sino en nuestra mirada. Porque a veces esos gestos no son una parte pequeña de la verdad de la persona: son toda su verdad en ese instante. Son todo lo que puede darnos. Y a veces todo lo que alguien puede darnos es, sencillamente, dárnoslo todo.

La verdadera educación, el verdadero cuidado, la verdadera intervención, comienzan cuando comprendemos esto. Cuando no miramos al otro como etiqueta, diagnóstico, expediente o caso, sino como alguien portador de una dignidad previa y de una capacidad de respuesta que debe ser honrada. Cuando afinamos la sensibilidad hasta el punto de reconocer no solo lo que debemos dar, sino también el bien que la otra persona todavía puede ofrecernos. Porque humanizar una relación exige también saber recibir.

Dar oportunidad de responder es dar oportunidad de permanecer erguido.

Permitir que exista respuesta, si así lo desean, es permitir que la libertad siga respirando dentro de la relación de cuidado.

Por eso me impresionó tanto aquella escena de viernes. Porque en aquella decisión de no sonreír y de no desear un buen fin de semana no había una anécdota menor. Había una afirmación silenciosa y poderosa de dignidad. Una forma de decir: no soy solo alguien a quien hacéis cosas; soy también alguien que decide si os entrega o no su regalo.

La dignidad, para ser reconocida de verdad, no solo necesita protección. Necesita espacio. Necesita reciprocidad. Necesita libertad. Necesita que exista la posibilidad real de responder. Y necesita que alguien sepa recibir, con respeto y asombro, aquello que la otra persona todavía puede entregar.

Reconozcamos el regalo. Demos la oportunidad de responder. Y permitamos que exista respuesta, si así lo desean.

Porque a veces creemos que recibimos muy poco, cuando en realidad se nos está confiando todo lo que una persona puede dar. Y no saber recibir eso es una forma silenciosa de no saber reconocerla.