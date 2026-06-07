La ciencia en un tuit: Segunda revolución verde

La denominada Revolución Verde, que comenzó a mediados del siglo XX, impulsó un importante aumento de la producción agrícola gracias a la incorporación de fertilizantes, pesticidas y nuevas prácticas de cultivo que mejoraron significativamente los rendimientos. Sin embargo, la disponibilidad de luz constituye otro factor limitante para el crecimiento de las plantas, ya que es esencial para el proceso de fotosíntesis.

En este contexto, diferentes modificaciones genéticas han permitido desarrollar plantas capaces de aprovechar la luz solar con mayor eficiencia, especialmente en condiciones de baja luminosidad, como las que se presentan durante los días nublados. Estos desarrollos optimizan el proceso fotosintético y favorecen el crecimiento vegetal. Por ello, esta tecnología se perfila como una de las posibles bases de una futura Segunda Revolución Verde.