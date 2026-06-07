Creemos que pensamos; en realidad, sentimos primero

Los epidemiólogos sufrimos una amenaza que pocas veces se menciona fuera de los manuales: los datos pueden mentir sin que nadie haya mentido. No por fraude ni por negligencia, sino porque entre la realidad y el número que la representa se cuela, silencioso, el sesgo.

En epidemiología, un sesgo es cualquier error sistemático que desvía el resultado de la verdad. No el error aleatorio que el azar reparte en todas direcciones, sino la desviación con dirección fija, como una brújula que siempre apunta ligeramente al sur del norte. Un estudio puede concluir que cierto fármaco protege del infarto simplemente porque los médicos lo prescriben más a pacientes que ya cuidan su salud: la asociación existe en los datos, pero es espuria. El sesgo no grita: susurra con voz de resultado. Lo que lo hace traicionero es que no produce datos ruidosos que el investigador desconfía, sino datos coherentes que parecen sólidos. El sesgo bien instalado fabrica conocimiento falso con apariencia de conocimiento verdadero.

Pero hay otro sesgo, más antiguo y más universal, que no afecta solo a los estudios sino a quienes los leen y actúan en consecuencia. Un sesgo que no está en los datos, sino en el cerebro.

La psicología cognitiva lleva décadas documentando que el ser humano no razona desde cero ante cada nueva información. Razona desde dentro, desde creencias previas, lealtades grupales y respuestas emocionales que operan antes de que el pensamiento consciente haya empezado a trabajar. No es una debilidad moral: es la arquitectura del sistema. El cerebro evolucionó para tomar decisiones rápidas en entornos peligrosos, no para evaluar ensayos clínicos. El problema surge cuando esos mismos circuitos operan en el parlamento, en el tribunal o en la reunión donde se decide una política de salud pública.

El más relevante de estos sesgos es el de confirmación: la tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de manera que confirme lo que ya creemos. Su efecto sobre la evidencia es doble y simétrico. Las pruebas favorables a la creencia propia se aceptan sin escrutinio, aunque sean débiles o inconsistentes. Las contrarias se someten a análisis implacable: se busca el defecto en el diseño, la fuente sospechosa, la excepción que invalida la regla. El mismo estándar crítico que sería virtuoso aplicado de forma homogénea se convierte en herramienta de descarte selectivo.

El resultado es que la evidencia, por sí sola, raramente cambia las creencias. Las refuerza, en ambos bandos. Cada nueva publicación sobre vacunas o cambio climático produce el mismo fenómeno: los que ya creían encuentran confirmación; los que ya dudaban encuentran refutación. La evidencia no zanja el debate: lo alimenta. Esto no es hipocresía consciente. Es la arquitectura cognitiva funcionando exactamente como fue diseñada, solo que en un entorno para el que no fue diseñada.

¿Estamos condenados a razonar dentro de nuestras creencias, como prisioneros de una celda que no vemos? No necesariamente. Pero la salida no consiste en acumular más datos.

La única vía que parece funcionar es la deliberación reposada, con dos requisitos previos. El primero: reconocer honestamente que tenemos sesgos. No los otros, nosotros. Este paso es más difícil de lo que parece porque uno de los sesgos mejor documentados es el del punto ciego: identificamos con facilidad los sesgos ajenos y con enorme dificultad los propios. Las personas más formadas son a veces más hábiles en construir justificaciones sofisticadas para sus creencias previas, no más hábiles en cuestionarlas.

El segundo: distinguir entre sesgos y actitudes. El sesgo es inconsciente y estructural, opera antes del juicio sin que el sujeto lo perciba. La actitud es más consciente: la disposición aprendida que nos lleva a apreciar ciertos argumentos y despreciar otros antes de evaluarlos, a sentir que una evidencia tiene sentido o que algo falla en ella sin saber bien por qué. Reconocer las propias actitudes –no para eliminarlas sino para ponerlas sobre la mesa– es condición necesaria para que la deliberación sea algo más que un combate de convicciones disfrazado de debate racional.

Todo esto adquiere especial gravedad en el espacio de la justicia. Un tribunal enfrenta el mismo problema epistemológico que el epidemiólogo: inferir la verdad de un hecho pasado a partir de evidencia incompleta. Los sesgos operan antes de que empiece el juicio: la apariencia del acusado, su acento, el barrio del que viene, activan categorías automáticas de peligro o inocencia. Las actitudes modulan la credibilidad de los testigos. Y a veces, por debajo de todo, las intenciones: la distorsión deliberada del juicio por lealtad a intereses que nada tienen que ver con los hechos.

Los procedimientos judiciales –presunción de inocencia, carga de la prueba, motivación de la sentencia– son, como los protocolos epidemiológicos, intentos de compensar los sesgos individuales con salvaguardas colectivas. No los eliminan: los transparentan.

La racionalidad existe, pero no es gratuita. Requiere esfuerzo, tiempo y la disposición a llegar a conclusiones que no nos gustan. Nuestro cerebro puede razonar bien; simplemente prefiere no hacerlo cuando tiene una creencia cómoda a mano. Y esa preferencia, en el fondo, es la que gobierna más debates, más juicios y más políticas de lo que nos gusta admitir.