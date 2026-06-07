Fugitivos del ajo

Los hay que no soportan el cilantro, otros huyen de los salazones y algunos, entre los que me hallo, experimentan una hostilidad casi metafísica hacia las coles de Bruselas. El brécol o brócoli, desengañémonos, es una mandanga, que parece ser se come por razones benéficas saludables. Ninguna de esas aversiones, sin embargo, alcanza la dimensión cultural e histórica del rechazo al ajo. Existe incluso un término para designarla: aliumfobia, del género allium, al que pertenecen ajos, cebollas, puerros y cebolletas. No es una enfermedad ni una herejía, aunque durante siglos se la haya tratado a veces como una de las dos cosas. Y cuesta admitirlo.

Viajar por el Mediterráneo es encontrarse continuamente con el ajo. Aparece en los morteros de Provenza, en los aliolis valencianos, en los sofritos catalanes, en los guisos castellanos y en las sopas campesinas de media Europa meridional. El ajo es un superviviente. Crece donde otros cultivos fracasan, resiste sequías y proporciona sabor cuando la despensa apenas ofrece otra cosa. Quizá por ello se convirtió en un emblema de las viejas cocinas cristianas y populares.

Junto a sus partidarios siempre han existido detractores ilustres. Entre ellos destacó el escritor Josep Pla, cuya sensibilidad gastronómica era tan refinada como desconfiada ante los excesos culinarios. Pla apreciaba la cocina de producto, la claridad de los sabores y la discreción de las preparaciones. Consideraba que el ajo, utilizado con medida, podía tener su función; pero detestaba su abuso. Le irritaba esa tendencia tan frecuente en ciertas tabernas y fondas de ocultar bajo una nube de ajo la mediocridad de los ingredientes. Cuando todo sabe a ajo, nada sabe a nada. No le faltaba razón a Pla.

Y Pla no estaba solo. La sospecha hacia el ajo atraviesa buena parte de la historia europea. En la Antigüedad clásica ya encontramos reservas. Algunos autores grecorromanos lo consideraban un alimento vulgar, propio de soldados, campesinos y trabajadores manuales. Su potencia aromática lo convertía en un marcador social. Quien podía permitirse perfumes delicados y comidas refinadas no siempre veía con buenos ojos una hortaliza capaz de anunciar su presencia a varios metros de distancia. Durante siglos, además, el ajo actuó como una frontera culinaria entre mundos. En la vieja Europa cristiana era un ingrediente ubicuo. Se majaba en morteros, se freía en grasas humildes y se añadía a sopas destinadas a alimentar a familias enteras. Muchos viajeros extranjeros que recorrían España, Italia o el sur de Francia dejaron testimonios poco amables. Algunos británicos del siglo XVIII y XIX describían con horror las ventas españolas impregnadas de ajo. Les parecía una invasión aromática, una forma de colonialismo olfativo ejercida sobre el viajero desprevenido. Hay escenas memorables en los diarios de viaje. Ingleses que entran en una posada convencidos de que van a comer el estofado local y descubren que la carne, las verduras y probablemente la mesa misma comparten una misma esencia aliácea. Diplomáticos franceses que elogian una salsa hasta que identifican el ingrediente dominante. Turistas del norte de Europa que aprenden rápidamente la lección mediterránea de que el ajo no pide permiso. La paradoja es que muchos de esos críticos provenían de tradiciones culinarias donde el sabor intenso tampoco era desconocido. Probablemente lo que les molestaba no era la fuerza, sino la persistencia. El ajo tiene una capacidad única para prolongar su presencia más allá del plato. Acompaña la conversación, el paseo posterior y, en ocasiones, el día completo. Es un ingrediente con vocación de recuerdo.

Sus defensores consideran precisamente esa intensidad una virtud. El ajo aporta profundidad, complejidad y carácter. Un gazpacho sin ajo pierde parte de su nervio. Un alioli sin ajo sería una contradicción filosófica. Igual que un all i pebre. En el pilpil es básico. Además, la tradición popular le ha atribuido propiedades medicinales casi milagrosas: protección cardiovascular, acción antimicrobiana, fortalecimiento general del organismo y una larga lista de beneficios que la ciencia moderna ha confirmado parcialmente y matizado abundantemente. Pero sus detractores insisten en que toda virtud contiene un riesgo. El principal defecto del ajo es su tendencia al despotismo. Cuando se utiliza con exceso, gobierna el plato con mano de hierro. Monopoliza el sabor. El tomate desaparece, el pescado se oculta, la carne se resigna. El ajo se convierte en protagonista absoluto y transforma la comida en un monólogo. Quizá por eso las grandes cocinas —ejemplo la que durante años honró Manolo de la Osa—suelen tratarlo con respeto pero también con prudencia. Los mejores cocineros saben que la diferencia entre una presencia elegante y una agresión aromática puede depender de medio diente. Un ajo confitado aporta dulzura; uno crudo puede convertirse en una declaración de guerra. El mismo ingrediente es capaz de actuar como diplomático o como conquistador. El ajo, al final, se parece mucho al humor: en la cantidad justa resulta memorable; en exceso, acaba ocupando toda la conversación. Viajando se comprende mejor esta ambivalencia. En una taberna de pescadores de la Costa Brava, en una trattoria ligur o en una venta andaluza, el ajo aparece como parte de un paisaje cultural. No es simplemente un condimento. Es memoria colectiva. Expresa pobreza antigua, ingenio culinario, agricultura resistente y comunidades acostumbradas a extraer sabor de recursos limitados.

Quizá la aliumfobia sea, en el fondo, una forma de nostalgia por la delicadeza. Los fugitivos del ajo sueñan con sabores más nítidos, con cocinas donde cada ingrediente conserve su identidad. Sus amantes, por el contrario, celebran la exuberancia, la mezcla y el entusiasmo. Conviene aquí recordar la advertencia implícita de Pla de que un ingrediente magnífico puede convertirse en una coartada para la pereza culinaria. Cuando el ajo aparece para enriquecer, ennoblece. Cuando lo hace para ocultar, empobrece. Digamos que merece respeto, pero no obediencia ciega.