La mejor estrategia industrial, pasar a la acción

Asturias es una región industrial. Necesita continuar siéndolo si aspira a mantener su peso económico. En torno a las factorías se concentra buena parte del empleo. En particular, el de mayor calidad. El Principado y los agentes sociales firmaron el martes la hoja de ruta para transformar las industrias antes del 2030. Además de establecer un camino, importa pasar rápido a la acción.

El Principado vive una etapa económica decisiva. Soplan vientos huracanados por los conflictos bélicos, la pelea por la jerarquía del poder mundial, la fragmentación del comercio global y los arrebatos arancelarios. La transición energética y productiva que decidió acometer la UE para evitar la dependencia del petróleo y de las factorías de proveedores radicados en áreas inestables busca apoyarse en territorios capaces de atender el mercado y abastecer el continente. Una ventana de oportunidad.

Más del 20% del PIB regional depende de la industria, pero su peso mengua y el empleo da síntomas de estancamiento. Un estudio presentado esta semana en Oviedo por la Cámara de España y el Consejo de Economistas sitúa a Asturias en el grupo de regiones con más dificultades para atraer actividad. La economía regional, señala, se ha "tercializado" por la caída del sector fabril y el engorde de los servicios, en especial los públicos

Recuperar pulso se impone. Eso persigue el documento "Estrategia Industrial para Asturias 2030", que vio la luz esta semana, avalado por FADE y con la complicidad de los sindicatos. Se trata del enésimo aldabonazo para poner el foco en el crecimiento, y sus metas resultan inobjetables.

Después de la crisis del carbón y del acero, la obsesión por mantener la prosperidad fue captar nuevas compañías que impulsaran el relevo. El "Petromocho", el falso proyecto petroquímico, hizo saltar por los aires esa política. Unos embaucadores de medio pelo se cargaron al Gobierno socialista asturiano. El bochorno frenó en seco las iniciativas para atraer inversiones, que el Principado no recuperó hasta fechas recientes. Ahora, en esa reanudada búsqueda activa, se echa de menos liderazgo, determinación y ayuda de la Oficina Económica del Gobierno de España, que tanto cuida otros territorios.

Las ventajas de Asturias

Asturias mantiene ventajas competitivas respecto a otras comunidades. Aunque no termine de aprovecharlas plenamente. A la fortaleza de su cultura industrial y la capacitación acumulada por su capital humano durante dos siglos, une unas infraestructuras logísticas muy relevantes, una tradición formativa vinculada al tejido productivo, de los aprendices a la FP dual, y un potente sector de bienes de equipo.

Precisamente, las fábricas de bienes de equipo, las que se dedican a elaborar las piezas y maquinaria que utilizan otras empresas, están contribuyendo de manera relevante a dinamizar el panorama. Estas manufacturas, hasta ahora en un segundo plano, están llamadas a convertirse en un nuevo motor, pronostican los expertos.

La red eléctrica funciona al límite de su capacidad. Varias empresas mantienen proyectos de expansión en suspenso por falta de suministro. El precio de la energía no decae. La fiscalidad y ese otro impuesto demoledor y silencioso, la inflación, tampoco aflojan. A competidores directos, los ejecutivos de sus respectivas comunidades les aligeran la carga. A los empresarios asturianos, el ecosistema los obliga a doblar el esfuerzo. No para avanzar, sino solo para conservar los 63.000 puestos de trabajo que ahora mismo sostienen en sus plantas.

A Asturias ya no le alcanza solo con resistir. Una estrategia vale para ordenar prioridades y evitar coartadas. Más que redefinirla cada cinco años, lo que se necesita es decidir qué papel aspira a jugar la comunidad en el nuevo mapa industrial europeo y español. Y a partir de ahí trabajar con recursos, calendario y seguimiento de los resultados. Eso marca la diferencia entre una región resignada y abandonada a su suerte y otra con fe en sí misma que se ofrece como plataforma útil para progresar.