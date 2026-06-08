Cuidar nuestra tierra

El Gobierno de Asturias ha presentado recientemente el anteproyecto de ley del impuesto sobre estancias turísticas. Es un hito decisivo en la apuesta por una gestión sostenible y de excelencia del innegable éxito turístico que vive nuestra tierra. Lejos de las visiones alarmistas que tanto gustan a la derecha, y que son radicalmente falsas, esta iniciativa responde al objetivo de apostar por un turismo de calidad desde un principio básico: quien viene a disfrutar de nuestro paraíso natural debe contribuir de forma razonable a su cuidado y al sostenimiento de los servicios públicos municipales que legítimamente utiliza.

Este anteproyecto se sustenta sobre unos valores básicos. El primero es el de la voluntariedad. Serán los ayuntamientos los que decidan si aplican o no esta figura, respetando escrupulosamente la autonomía local. Además, la gestión será asumida de forma íntegra por el Gobierno regional, eliminando cualquier coste para las arcas municipales y asegurando la transferencia a las mismas del cien por cien de lo recaudado.

El segundo es el del equilibrio. Las cuantías planteadas son razonables y ponderadas. Hablamos de un mínimo de 0,5 euros por noche en alojamientos rurales y albergues y un máximo de tres euros por noche para hoteles de cinco estrellas. El gravamen se aplicará únicamente en temporada alta (Semana Santa y del 1 de junio al 30 de septiembre) y con un tope máximo de cinco noches.

Y el tercer valor es el de la justicia social. El anteproyecto, de forma justa y coherente, contempla un amplio abanico de exenciones. Menores de 18 años, usuarios del Imserso, estudiantes, deportistas federados y quienes viajen por razones médicas o de fuerza mayor no abonarán ni un solo céntimo.

Es una iniciativa que profundiza en un modelo de turismo sostenible y de calidad. Los recursos generados se destinarán de forma transparente y a partir del diálogo con el sector y con los ayuntamientos a un amplio abanico de fines locales, tales como el transporte sostenible, el despliegue de políticas locales de vivienda que hagan frente al encarecimiento del mercado o el refuerzo de servicios públicos que sufren un mayor impacto estacional, caso de la limpieza o la recogida de basuras.

No se puede pasar por alto la decepcionante respuesta que la derecha asturiana ha dado a este planteamiento. La oposición desinforma o, para ser más exactos, miente. Sostiene que este tipo de medidas son destructivas para el turismo, cuando la realidad y los datos constatan que en ningún caso se produce una merma de visitantes sino una mejora en la calidad del destino. Pero a la derecha la realidad y los datos poco le importan si no encajan con su visión destructiva –aquí sí– de Asturias.

En este terreno, la derecha se mueve en el único espacio donde se siente cómoda: el de la mentira y el cinismo. Mientras en Asturias, por intentar arañar un puñado de votos, se oponen a esta iniciativa, no tienen ningún rubor en aplicarla en autonomías o capitales europeas donde gobiernan. Lo que en Asturias es un ataque al sector, en Madrid, Baleares o Andalucía es –oh, milagro– una legítima herramienta de financiación y equilibrio urbano. El doble rasero de la derecha es tan obvio como su falta de madurez, rigor y responsabilidad.

Frente al ruido y la demagogia de la derecha, los y las socialistas seguiremos apostando por una gestión seria, rigurosa y con visión de futuro. Esperar a que los problemas de saturación de nuestros municipios más turísticos sean una realidad irreversible no es una opción. Para no llegar a ese extremo, este anteproyecto dota a nuestros ayuntamientos de una herramienta moderna, justa y eficaz que contribuya a consolidar un modelo turístico sostenible y de calidad, preservando la identidad de nuestro paraíso natural y mejorando la vida de quienes habitan en nuestra tierra.