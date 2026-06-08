Opinión
La fe y el perreo
Bad Bunny y León XIV comparten durante horas el mismo mapa
Por una carambola del calendario, en Madrid han confluido durante horas dos personalidades que levantan pasiones, sean mundanas o espirituales. Bad Bunny y León XIV condujeron, cada uno desde su púlpito, a miles de personas a un éxtasis colectivo. La capital del reino fue altar y pista de baile, en ambas direcciones: el cantante pronuncia homilías entre canción y canción y el Pontífice celebra vigilias a ritmo de Godspell, en silla de preferencia de un festival rockero.
En un extremo emocional, la casita del cantante puertorriqueño: ese refugio simbólico donde el perreo se convierte en lenguaje universal y la identidad se dibuja en estribillos. Un hogar que, cuanto más íntimo parece, más se expande cuando miles lo sienten como propio. En el otro, la casita de Dios, de la que el Santo Padre es guardián de una fe que no grita, pero resuena. Un espacio de recogimiento donde la palabra busca consolar y dar sentido. Distintos códigos, pero idéntica liturgia de masas.
Fe y perreo no son tan incompatibles como parece. Bunny y Prevost generan pertenencia, mueven emociones y llaman a peregrinar. Hay quien viaja con entrada digital y quien lo hace con sandalias milenarias; quien levanta el móvil y quien alza la mirada. Pero la búsqueda es idéntica: un sentimiento más grande que uno mismo, aunque dure lo que dura un concierto o una homilía.
La nueva Jerusalén es un lugar donde creer y bailar son formas distintas de un mismo acto de fe. Un sitio donde pueden convivir el silencio y el ruido.
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