Multitudes, emociones y discernimiento

Probablemente los analistas religiosos, e incluso los opinadores en general, coloquen a las 1.200.000 almas que siguieron la misa de León XIV en la plaza de La Cibeles en esa senda de la recuperación, el resurgimiento o el retorno de la espiritualidad, la religiosidad o la emoción religiosa que se viene barruntando desde que coincidieron el último disco y vestimenta de la cantante Rosalía, o la película "Los domingos" o la serie "La mesías". Ésta última producción de los Javis describe la truculenta alucinación religiosa de una vidente atrabiliaria, pero desemboca en dos formas de religiosidad apreciables: las creencias orientales o la fe a través de la música cristiana.

Por su parte, "Los domingos" relata el nacimiento de una vocación de libro, con la llamada divina y la respuesta afirmativa, contra todo obstáculo, de la joven protagonista.

En cuanto a Rosalía, además del atractivo de sus creaciones y de la apelación a la "Lux" y a lo más profundo, junto con su vestimenta blanca y, sobre todo, esa toca que encuadra su rostro, fueron ensalzadas como elementos de la espiritualidad renaciente, aún cuando ya sabíamos que un rostro bello perfilado por ese atuendo de una monja da como resultado una imagen impresionante. Lo supimos gracias a Audry Hepburn en la película "Historia de una monja".

En cuanto al uso de atuendos y objetos religiosos, hace treinta o cuarenta años, nada menos, Madonna daba la campanada con canciones y coreografías ("Like a Virgin", "Like a prayer", entre otras), que inscribieron a la cantante italoamericana en el "Billboard Hot 100", entre triunfos similares, por sus extraordinarias audiencias y audacias, pese al malestar patente del Vaticano y del Papa Juan Pablo II. En años recientes, no se sabe si con arrepentimiento o reafirmación, Madonna manifestó que deseaba encontrarse con el misericordioso Papa Francisco.

Sea como fuere, música, cuerpo, emoción, éxtasis, más chispa religiosa se entrelazaron desde los años sesenta en la tradición cristiana estadounidense. Un interesantísimo libro, "Innocent ecstasy", de Peter Gardella (Oxford University Press, 2016), describe las variaciones cristianas y católicas de la religión americana, en contraste, mismamente, con la tradición romana. Parte del dato de que el primer católico americano que prescribió que la mujer debía alcanzar el éxtasis a la vez que el hombre en sus relaciones sexuales fue Francis Patrick Kenrick (1797-1863), obispo de Philadelphia, quien inició la tradición de una moralidad que aleja la sexualidad del Pecado Original. Esto explicaría que el sexo en EEUU ha tenido un tratamiento cristiano diverso al europeo, por ejemplo, y que desde los años sesenta ha sembrado la consideración positiva y cuasi religiosa de las emociones y del cuerpo en toda la música americana (a diferencia de la tradición anglosajona de los Beatles o de los Rolling, por ejemplo). Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Soul Stirrers, Ray Charles, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Jackson Five, Michael Jackson, Prince, o la citada Madonna, proceden de un sustrato Evangélico o Pentecostal en el que gospel y rock, incluso el hip-hop, se han fusionado bajo el principio de raíz cristianoamericana de que "la música, los instrumentos y el cuerpo se orientan a que los congregantes alcancen un estado de extática inocencia", es decir, no pecadora.

Y si la música se ha de considerar como vehículo privilegiado de las emociones, al modo de la emoción cuasi religiosa, y según la forma que se ha atribuido a la última Rosalía, sucede también que los comentaristas del resurgir religioso apuntan a elementos estrictamente católicos como proveedores de espiritualidad nueva para una religiosidad joven.

Tal es el caso de movimientos como Hakuna, también centrado en la música, o retiros del tipo Effetá, en los que se procura que la emoción, o la emotividad, sea la primera semilla de la fe.

A raíz de la presencia de esas nuevas experiencias pastorales, la vieja dialéctica entre la emoción religiosa y la racionalidad de la fe, sin exclusión recíproca, volvió a colocarse recientemente bajo la lupa de la Conferencias Episcopal Española (CEE), mediante una "Nota doctrinal sobre el papel de las emociones en la experiencia de la fe".

En ella se afirma que para la fe cristiana y católica no bastan una estado de ánimo exaltado o la experiencia intensa de un momento (valga el caso de una misa multitudinaria junto al Papa, verdaderamente impresionante).

Por el contrario, existe una inteligencia a de la fe, según el principio "Fides quaerens intellectum", es decir, la fe precisa de la razón, del entendimiento, del intelecto, según dejaron sentado el patrón del actual Papa, San Agustín, o Anselmo de Canterbury.

Desde el punto de vista de un no creyente, o de un ateo, ambos interesados en la Teología, los contenidos de estirpe mítica de la religión sólo podrán asumirse, al menos parcialmente, cuando entra en escena un Santo Tomás de Aquino, quien realiza un esfuerzo asombroso para que la racionalidad de base filosófica grecorromana respalde los dogmas del cristianismo y del catolicismo.

Por su parte, de racionalidad y fe, y de sus consecuencias favorables a lo largo del tiempo, habla un filósofo ateo católico de enorme relieve: Gustavo Bueno, en su texto "Dios salve la razón".

En su primera alocución en el Palacio Real, el recién llegado León XIV, citó a tres santos españoles: Santa Teresa, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. De Loyola citó su gran instrumento, contenido en los Ejercicios Espirituales, el discernimiento. Ese mecanismo largamente experimentado por el guipuzcoano, propone mecanismos para detectar las emociones y su origen y, a continuación, someterlas al discernimiento del creyente para guiar su vida de fe. En este tiempo de emociones exaltadas o elogiadas, hacen falta discernidores. El Papa Francisco, jesuita, se refirió en numerosas ocasiones a ese recomendable procedimiento. Como en otros asuntos, la continuidad de León XIV con su predecesor resulta diáfana.