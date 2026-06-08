Opinión
Roncón de playa
Cuando tu pareja es adicto al drama
–Va llover.
–Calla, ho. Acabamos de llegar.
–En cuanto yo piso la arena, nube tropical. Verás.
–¡Home, claro! La Aemet tien una alerta: "Cuidao, salió Mirito de casa".
–Rite, rite. Pero yo noto la humedá na rodilla.
–Normal. Tienes 63 años. Tas llenu de goteres, Casimiro.
–¡Y mira ónde aparcasti, cagonrós!
–Nun sitiu perfectu.
–Perfectu, sí, pa que nos roben el coche.
–¡Menuda mosca cojonera, fíu!
–¿Quién? ¿Yo?
–Vives como si Netflix ficiera una serie sobre les tos desgracies.
–Ye que siempres nos pasa algo, Marigusti.
–Y si no pasa, invéntaslo. Yes el rei de la tragedia.
–¡Buo! ¡La mar ta bravísima!
–¿Qué dices? Si hai una gaviota faciendo pie. Mira aquel paisanu tan panchu…
–Eso ye lo peor. L’enfotu mata.
–Venir contigo a la playa, fíu, ye como facer turismo col narrador del Apocalipsis.
–Soi realista, vida.
–Yes adictu al drama. Tu nun vives, tu faes trailers.
–¡Exagerada yes!
–Mira quién habla. "¡¡¡Voi al médicu, a saber lo que m’atopen!!!".
–¿Y qué ye, que nun me lo atoparon?
–Sí, ho. Un tapón de cera.
–Ah. ¿Pero tenía algo sí o no?
–¡Y tirasti tola nueche en blancu por si yera una enfermedá degenerativa!
–Porque ún nunca sabe...
–Contigo siempres paez que’l mundu acábase. El pan se termina: "Vamos morrer de fame". Retrásase’l bizum: "Nos arruinamos". Una nube: "Huracán"...
–Home, yo lo que tengo ye…
–Imaginación criminal.
–¿Que qué, ho?
–Sospechas de too, Mirito, hasta de la silla de playa.
–Esta silla va romper.
–Acabamos de comprala.
–Lo nuevo engaña.
–¡La madre que te parió! Siempre viendo dramas…
–Tamos arrodiaos: el del terceru cayó peles escaleres.
–Porque diba mirando TikTok.
–¿Ves? El peligru acecha.
–Tu sí que yes un peligru, Casimiro. Tas poniéndome negra.
–Entós vamos pa casa.
–¿Cómo ye, ho?
–Si te pongo negra, ¿pa qué quies playa?
–Anda, camina. Y deja de dame la vara.
–Yá tán empezando a cayer gotes…
–Calla un poco, roncón.
–Esti sol ye de nube, dígotelo yo.
–Valió, Mirito, valió. ¡Menudu roncón! n
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