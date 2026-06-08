Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Opinión

Carles Francino

Carles Francino

Señales de alarma

El lenguaje es rico en frases de doble significado. Aunque "aviso a navegantes" sea una alerta sobre cambios o riesgos en rutas marítimas, lo más frecuente es traducirlo como una advertencia indirecta sobre algo, aunque no tenga nada que ver con la navegación. De la misma forma que "por el humo se sabe dónde está el fuego" es un fragmento de la zarzuela "Doña Francisquita", cuyo argumento no gira alrededor de ningún incendio forestal, como los que ya despuntan antes del verano. Es un relato de amores, enredos y deseos cruzados en el Madrid castizo; pero ambos ejemplos sirven para entender la eficacia de una buena señal de alarma.

Si nos mantenemos, por ejemplo, en el universo sentimental, una pareja en la que se instalan los conflictos rutinarios, la indiferencia y la falta de proyectos en común, tendrá que admitir que su relación ya circula con la reserva encendida. Si nos preocupa, precisamente, la seguridad al volante, el día en que empezamos a bostezar de manera repetitiva, nos pesan los párpados y nos cuesta enfocar la vista, lo recomendable es dejar la carretera, parar el coche y no jugarse tontamente la vida.

Qué decir de la salud, porque ahí se nos agota el catálogo de luces rojas: un dolor fuerte o una opresión inesperada en el pecho suelen ser avisos de infarto; igual que si se nos duerme la cara, la pierna, o balbuceamos inesperadamente al componer una frase, podemos estar sufriendo un ictus.

Prevenir es curar en cualquier ámbito de la vida, no solo en el sanitario. La detección precoz de un compañero tóxico en el trabajo o entre los colegas con los que juegas al fútbol puede ahorrarnos muchos sinsabores, mucho gasto de energía en compensar el mal rollo que esparcen a su paso.

Y así llegamos a la madre de todas las señales de alarma: si un ayuntamiento de Madrid, Aljete, le retira el nombre de Serrat a un edificio municipal, alegando su "falta de arraigo", ahí tenemos un fallo multiorgánico: político, cívico, moral... incluso mental. Porque el sectarismo es una enfermedad del espíritu. Alerta roja: vamos hacia el precipicio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  2. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  3. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
  4. Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
  5. Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
  7. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  8. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra

El misterio de cuándo reabrirá la planta clave de basura de Cogersa que se incendió: "Dejé mi trabajo porque me dijeron que empezaría allí y desde mayo estoy sin cobrar"

El misterio de cuándo reabrirá la planta clave de basura de Cogersa que se incendió: "Dejé mi trabajo porque me dijeron que empezaría allí y desde mayo estoy sin cobrar"

Rotundo éxito de Narcenatur: la cita ha atraído a casi 20.000 visitantes a Cangas del Narcea

Rotundo éxito de Narcenatur: la cita ha atraído a casi 20.000 visitantes a Cangas del Narcea

Condenado por estafar 500.000 euros a una pareja que le encargó construir un chalet de lujo

Condenado por estafar 500.000 euros a una pareja que le encargó construir un chalet de lujo

La difícil (casi imposible) tarea de salvar el urogallo cantábrico: nunca se ha recuperado ninguna población criada en cautividad

La difícil (casi imposible) tarea de salvar el urogallo cantábrico: nunca se ha recuperado ninguna población criada en cautividad

Jorge Suárez (PSOE), alcalde de Gozón: "Ya cumplí mi objetivo, que era lograr un Ayuntamiento sin deuda"

Jorge Suárez (PSOE), alcalde de Gozón: "Ya cumplí mi objetivo, que era lograr un Ayuntamiento sin deuda"

Sabino Martínez, último presidente de la Asociación Riosellana de Turismo Rural (Aritur), que ha cesado su actividad: "El asociacionismo en el sector turístico se muere por el localismo y la falta de relevo"

Sabino Martínez, último presidente de la Asociación Riosellana de Turismo Rural (Aritur), que ha cesado su actividad: "El asociacionismo en el sector turístico se muere por el localismo y la falta de relevo"

Los colegios públicos de Avilés le ponen deberes al Ayuntamiento para el verano: pintar, reparar patios y arreglar goteras

Los colegios públicos de Avilés le ponen deberes al Ayuntamiento para el verano: pintar, reparar patios y arreglar goteras

Un Pontífice en el Congreso español

Tracking Pixel Contents