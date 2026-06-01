Un discurso de bandera

Desconozco la adscripción ideológica del actor Antonio Banderas, y quizá por eso resultó tan significativo su discurso del domingo ante León XIV. No habló desde categorías políticas ni desde el privilegio del éxito, sino desde una experiencia humana reconocible, en sintonía con la línea pastoral que el nuevo pontífice viene subrayando: una Iglesia más atenta a la fragilidad que a los eslóganes. Esta vez, Banderas no hizo teatro.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la humildad entendida como memoria. Recordó que nadie se construye solo y que toda trayectoria personal es deudora de maestros, comunidades y tradiciones. Ese énfasis conecta con el magisterio inicial de León XIV, centrado en la gratitud como antídoto frente a la cultura del descarte y del egocentrismo autosuficiente. Reconocer el origen no es nostalgia: es responsabilidad.

Otro argumento clave fue el papel del arte y la cultura como espacios de encuentro. No como vías de redención automática, sino como lenguajes capaces de humanizar allí donde el debate público tiende a la simplificación y al enfrentamiento. En un tiempo de polarización moral y política, esta defensa del arte como puente coincide con la llamada del Pontífice a recomponer una humanidad de vínculos rotos.

De ahí que resultara tan certera la cita con la que Banderas cerró su intervención, tomada de San Agustín: «¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé». En esa paradoja se condensa buena parte de nuestra existencia. Creemos dominar el tiempo con decisiones inmediatas y certezas rotundas, pero nos desconcierta cuando exige pausa, memoria y responsabilidad. Frente a la prisa por etiquetar y juzgar, el actor propuso una mirada más humilde: vivir el tiempo no como propiedad, sino como tarea compartida.