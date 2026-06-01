Una propuesta de ley y su coyuntura

El 16 de mayo LA NUEVA ESPAÑA publicaba una amplísima entrevista con la conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deportes, doña Ana Vanessa Gutiérrez. El tema central de la misma era una próxima ley de Cultura e Identidad. El 25 del mismo mes el Presidente, don Adrián Barbón, anunciaba la ley y proclamaba su necesidad. La ley, parece, va a regular materias varias y numerosas, pero la cuestión nuclear, a juzgar por las declaraciones de ambos, parece la del asturianu, la de la llingua asturiana. La ley, declaraba don Adrián, "promoverá derechos y blindará las lenguas propias de Asturias" porque "esa es una manera de blindar también nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia". Y doña Vanessa: "Sin la oficialidad del asturiano nos extinguiremos como pueblo".

Vaya por delante mi reconocimiento a ambos miembros del Gobiernu. Han mostrado hacia la lengua asturiana y hacia alguna de sus figuras o efemérides una consideración mayor de la habitual en otros miembros de su propio partido, del presente o del pasado, y no digamos nada en comparación con otros estamentos o sectas. Yo, en concreto, estoy agradecido por la recepción que, con motivo de la 45 Semana de les Lletres Asturianes, nos hizo el Presidente a los fundadores de Conceyu Bable; y con la participación, por iniciativa propia, de doña Vanessa en el homenaje a Xesús Cañedo Valle, mi amigo y secretariu xeneral del PAS.

Pero constatado esto, conviene recordar cuál fue la práctica real de defensa de los derechos de los hablantes y de la promoción del asturianu en estos siete años de Gobiernu. Y la respuesta es que, aparte de la amabilidad discursiva, poco o muy poco. Es más, podemos preguntarnos por qué está ley, al parecer tan necesaria, aparece ahora y no al principio de la legislatura, o en la legislatura anterior.

Un ejemplo de ese escaso quehacer es el de la radio y la televisión asturiana. Dos piezas fundamentales para la promoción de la lengua nuca han sido utilizadas para ello, más que de forma muy marginal, y, a veces, contraproducente. Por ejemplo, resumir un informativo en asturiano es crear el rincón de la marginalidad.

Y podría recordarse la negativa de PSOE e IU, junto con Podemos, a reformar el Estatutu y promover la oficialidad, por las condiciones que Foro ponía para ello, de tipo fiscal.

(Por cierto, he oído a la nueva directora de la RTPA hablar de "subtítulos". ¿Es eso de lo que hablamos? Una llingua, cualquier llingua, solo se defiende dando-y a la llingua; lo demás, fabaraca).

Por lo demás, podemos aceptar la voluntad, tardía, del Gobiernu de promover esta ley de Cultura e Identidad, pero no podemos evitar que un trasgu, col so gorretu coloráu, nos insinúe una maldad al oído.

-¿Reparaste na coyuntura? Dígote.

Y me advierte de que nos demos cuenta de que el texto, que aún no ha llegado a la Xunta, lo hará, como máximo, al final de este período de sesiones, y que vendrá después el verano, y, a continuación, los trámites, la ponencia, las enmiendas, las discusiones, y que cuando vaya a salir, si es que sale, estarán doblando las campanas de las elecciones. Es decir..., intelligenti pauca.

Pero la voluntad y la elaboración de esa ley apela también al PP. Su presidente, don Álvaro Queipo, ha manifestado, a propósito del anuncio: "Espero que no tengan en mente elaborar y aprobar una ley que divida a los asturianos más aún". Es curioso que cuando una parte de la sociedad, los falantes de asturiano, han sido históricamente vejados y marginados, restringidos en el uso de su lengua y otros etcéteras, la sociedad asturiana nunca haya estado "dividida". En cambio, si los históricamente divididos salen de su división, la sociedad pasaría a estar dividida. ¡Curiosa paradoja!

E interpela de una forma aún más profunda a don Álvaro y al PP. ¿Pueden afirmar, aquí y ahora, ya, que si llegan al poder, que lo harán solo de la mano de Vox, la principal política suya -y la más fácil- no va a ser la de demoler legislación, instituciones, medidas de promoción del asturiano..., objeto fundamental y único propiamente asturiano de la enfermiza (e ignorante) manía de Vox?

¿Pueden? n