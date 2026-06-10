Opinión
¿Qué le dice LXIV al país de M. Rajoy y P. S.?
La corrupción perfora el sistema político En España como lo hace en Italia, Alemania o Francia. Ciertamente, la falta de una cultura democrática solida agrava la situación. Y el hidalguismo ibérico convierte las evidencias en controversias. En un lado de la trinchera no hay la más mínima duda de que aquel M. Rajoy de los papeles de Bárcenas apuntaba al expresidente del Gobierno. Y los mismos que negaban esa evidencia, son ahora apóstoles de la verdad y aseguran que el P. S. de las libretas de Leire Díez esconden a Pedro Sánchez. Rajoy salió de la Moncloa en la primera moción de censura ganadora de la democracia. Atenazado por Bárcenas. Y los perdedores de aquella tarde se frotan ahora las manos acariciando la imagen de Pedro Sánchez imputado en el palacio presidencial con las notas de Leire. El potaje madrileño considera que es una cuestión de meses sino de días. Veremos. Ese país polarizado no ha entendido nada de lo que ha dicho León XIV en el Congreso porque para tirarse los platos a la cabeza como única estrategia política, conceptos como verdad o dignidad no son nada útiles. El colmo ya es considerar noticia que el Papa defienda la vida el día que le invitan al Congreso ahondando en ese estúpido concepto de la "cancelación" que implica que solo puedes invitar a hablar en tu casa a los que piensan como tú. Vaya lo que clásicamente hacia la inquisición.
El ruido papal está ocultando en el radar informativo lo sustancial de los sumarios en marcha. Y es esa línea de continuidad que hay desde Ábalos hasta Leire en el rescate de determinadas compañías por parte del Estado durante el covid a cambio del cobro de comisiones. Nuevamente, como en los casos de las compras de mascarillas sea en el ministerio de Transportes o en la comunidad de Madrid, estamos ante el cinismo de generar corrupción sobre el sufrimiento de la gente. ¿Qué deben pensar algunos empresarios, y sus trabajadores, que, por ejemplo, no fueron rescatados en el covid alegando que no tuvieron suficientes pérdidas, pero cuyos negocios han quedado lastrados durante años? LXIV tiene mucho que decir en el país de M. Rajoy y P. S., pero me temo que no están en disposición de escucharle.
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