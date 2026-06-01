Opinión
Tres milagros
Silencio en la escucha y ovación unánime de siete minutos. León XIV provocó el primer milagro en el Congreso de los Diputados. Cada una de sus señorías fue capaz de callar y aplaudir la discrepancia, inusitado para unos representantes del pueblo tan dados a aleccionarnos en el desprecio. Aunque todos jugaron a situarse en el equipo del Papa, ninguno de ellos pudo sentirse plenamente de acuerdo con su discurso. Lógico. León XIV, como no, se mantuvo firme y transparente en el eje moral de la Iglesia católica. Puede gustar más o menos, pero no se le puede negar coherencia.
¡Ay, la coherencia! Ese fue el segundo milagro del pontífice. El efecto balsámico de no producir cortocircuitos continuos entre las palabras y la moral. Su defensa católica de la vida la llevó a ampararla en todos los terrenos. Ningún diputado le acompañaría en el viaje completo. La izquierda –y la mayoría de la ciudadanía– no suscribiría su rechazo al aborto y la eutanasia. La derecha y la ultraderecha tampoco se adentrarían en un mundo en el que ofreciera a los migrantes "vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática". Y ahí llegó el tercer milagro.
Ningún partido tiene por qué comulgar con el discurso completo de León XIV. Pero sí merecen una condena moral quienes tienen la desvergüenza de utilizar el cristianismo como faro identitario de Occidente y pervierten sus valores básicos, quienes mancillan la cruz con obscenidades como la prioridad nacional: "Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos". Respeto, coherencia y verdad, los tres milagros de León XIV. n
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