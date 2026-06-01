Aislar a Leire Díez

En el denominado "caso Cloaca" –ya cuesta trabajo distinguirlos dadas las convergencias– el PSOE ha optado por concentrar toda la responsabilidad en Leire Díez. Se trata de señalarla como si fuera alguien que desde el principio actuó por su cuenta y riesgo, una especie de lunática descontrolada con capacidad de pulsar cualquier resorte del poder. Sin embargo, las informaciones conocidas sitúan también a Santos Cerdán en el centro de la polémica, como una figura clave dentro de la supuesta trama de influencias y maniobras sucias. Si quien durante años fue una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez y desempeñó un papel tan relevante, resulta legítimo preguntarse hasta qué punto la dirección del partido ignoraba lo que ocurría a su alrededor.

La cuestión no es solo política, afecta también a las instituciones. La reciente admisión por parte de la Fiscalía General de que el entonces teniente fiscal Diego Villafañe mantuvo reuniones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, sin que Anticorrupción fuese informada, añade un elemento inquietante al caso. Aunque reunirse con personas investigadas o relacionadas con procedimientos judiciales no constituye por sí mismo un delito, la ausencia de transparencia sobre el contenido, la finalidad y el cauce institucional de esos encuentros alimenta cualquier sospecha.

La pregunta es ¿qué interés tenía la Fiscalía General en mantener contactos con personas vinculadas a una trama que estaba bajo el foco público y judicial? En una democracia sólida, la confianza en las instituciones depende tanto de su independencia como de su apariencia de imparcialidad. Corresponde exigir, por tanto, explicaciones completas, verificables y convincentes. En vez de negarlo todo, la salud del país requiere una rendición política de cuentas mientras el caso es investigado por la justicia. Cuando las dudas se amontonan y las respuestas no llegan, la credibilidad acaba siendo la principal víctima. Aunque eso no parezca ya importar por ser tanto el descrédito que se acumula.