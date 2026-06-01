Asturias supera a Suecia en educación

Volvamos por un instante al año 2016, cuando el sistema educativo sueco era considerado un referente mundial. Con el ánimo de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos, el país escandinavo decidió sustituir los libros de texto por tablets. Atrás quedaban también los lápices, las gomas de borrar y los bolígrafos de colores. Las tradicionales papelerías iban a sufrir un duro golpe, pero todo era por una buena causa. Se pretendía alcanzar el futuro de la educación a través del presente; ¿qué podría salir mal?

Pues parece ser que mucho, ya que diez años después, un 24 % de los chicos y chicas de entre 15 y 16 años alcanzan un nivel básico de comprensión lectora. Y no son los únicos, Finlandia, el país que supuestamente tenía el mejor sistema escolar del mundo, ha caído aparatosamente de las primeras posiciones de los informes PISA (Program for International Student Assessment).

Al Gobierno de Suecia no le ha quedado más remedio que dar marcha atrás y volver al modelo tradicional, ma non troppo. Las tablets tendrán que convivir con los libros de texto en un intento de recuperar las capacidades perdidas.

Como apunta la neurocientífica sueca Sissela Nutley, uno de los grandes problemas es que los estudiantes se distraen fácilmente con lo que ocurre en las pantallas de los otros alumnos en un claro ejemplo de sobreestimación visual. Otro fallo que se ha detectado es el uso de demasiadas herramientas tecnológicas sin metas claras. Hoy, en cambio, se recomienda que los estudiantes tengan clases sobre los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial. En muchas instituciones educativas la IA ya ha tenido un impacto enorme y ha hecho que se modifiquen tanto métodos como criterios de evaluación.

Lo que demuestra el caso de Suecia (o Finlandia) es que las habilidades cognitivas se desarrollan mejor operando con las manos. El mero hecho de escribir en un papel los números y las palabras hace que se recuerden mejor. En el caso particular de la lectura, tener que pasar manualmente las páginas de un libro facilita la comprensión temporal de la narración, es decir, el antes y el después.

Se ha comprobado también que leer en pantallas dificulta la comprensión, disminuye la retención de información y se reduce la atención. Obviamente, esto tiene un efecto negativo en cadena que se manifiesta, por ejemplo, en la escritura, en la expresión oral o el aprendizaje de lenguas.

El nuevo enfoque, sin renunciar a la tecnología, será híbrido. Habrá una transición de un uso intensivo de las tablets a un uso limitado. Y es que, para el aprendizaje de determinados contenidos, el papel y el lápiz son una tecnología superior. Juntando y separando cosas con las manos (manipulando objetos) es como vamos construyendo la racionalidad. Dicho en términos más filosóficos: la lógica material precede a la lógica formal.

De la experiencia sueca podemos aprender dos lecciones. Una es de carácter negativo: el uso indiscriminado de tecnologías digitales reduce las capacidades cognitivas. La otra es positiva: rectificar es de sabios.

No se trata de convertirnos en luditas y rechazar la tecnología digital en el aula. Somos muchos los docentes que utilizamos una pantalla inteligente en nuestras clases. Esto ha mejorado y dinamizado algunos aspectos, sin embargo, debemos también animar a que los estudiantes tomen notas a mano, no sirve simplemente con sacar fotos de la pantalla o descargarse las presentaciones.

Si los casos de Suecia y Finlandia son significativos por el descenso en sus resultados, Asturias se revela como una auténtica potencia. Las puntuaciones del Principado en los informes PISA están muy por encima de la media española. Curiosamente, si Asturias fuera un país, se situaría entre los mejores del mundo. A nivel nacional, la brecha entre el norte y el sur de España es extrema; en algunos casos, equivale a un curso escolar de ventaja.

Hay varios factores que explican estos resultados sobresalientes de Asturias, pero uno de los más destacados (y sorprendentes) es el descenso demográfico. Puede parecer contradictorio, pero eso ha hecho que las ratios de alumno/profesor sean en Asturias y Castilla y León (líder indiscutible de España) más bajos que en otras Comunidades Autónomas. El riesgo es, no obstante, la sostenibilidad de algunas escuelas rurales con escaso alumnado.

En conclusión, el sistema educativo asturiano no es perfecto, pero funciona notablemente bien. Y, si algo no está estropeado, tal vez sea mejor no intentar arreglarlo. n