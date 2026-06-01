Tras dos décadas de trayectoria profesional en el corazón de la empresa, mi reciente incorporación a un centro tecnológico me ha permitido descubrir lo que me gusta llamar la "Cara B" de la innovación, aunque suene a algo analógico. Durante años, desde el lado del cliente, he percibido la tecnología como una herramienta de competitividad pura; un recurso que se adquiere para resolver un problema inmediato. Hoy, desde dentro, comprendo que nuestra labor va más allá de ser proveedores: somos el soporte estratégico que sostiene el futuro del tejido empresarial asturiano.

Vivir la tecnología "desde el otro lado" ofrece una perspectiva privilegiada para entender que el verdadero valor de un centro tecnológico reside en su capacidad para actuar como un filtro de riesgo. En el mercado actual, el riesgo de obsolescencia es tan peligroso como el riesgo de una inversión equivocada. Por ello, entendemos nuestra sede como un banco de pruebas donde la tecnología se analiza y se "domestica". Testeamos soluciones, desarrollamos prototipos y agotamos los márgenes de error en un entorno controlado.

El objetivo es sencillo y puramente operativo: si algo tiene que fallar, que sea aquí y con la menor inversión posible para la empresa. Esta transferencia de conocimiento permite a la industria asturiana innovar sobre certezas técnicas y financieras, evitando que la adopción tecnológica sea un acto de fe.

Esta visión técnica y realista no es una declaración de intenciones, sino una forma de trabajar cuyos resultados ya son medibles. Los últimos informes de la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), de la que CTIC forma parte, reflejan que más del 85% de los proyectos desarrollados junto a centros tecnológicos alcanzan sus objetivos estratégicos y que cada euro invertido en este modelo de innovación genera un retorno estimado de 11 euros en el PIB nacional.

Las empresas que apuestan por este acompañamiento técnico no solo son más productivas, sino que demuestran una solvencia y capacidad de supervivencia muy superior ante los cambios de ciclo. Mi experiencia previa me enseñó que la complejidad tecnológica puede resultar asfixiante. Nuestra misión ahora es simplificar esa complejidad para que el empresario pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer: gestionar su negocio.

No tratamos de predecir el futuro por mera curiosidad intelectual; nuestra labor es construirlo y probarlo primero para que los demás puedan transitarlo con seguridad. Esta es nuestra aportación diaria: transformar la incertidumbre tecnológica en una garantía de futuro y competitividad para Asturias.