Una prioridad manida

La matanza de inmigrantes quemados vivos parece el culmen de una situación que prolifera ya en muchas partes del planeta. Los conflictos que hoy proliferan por el mundo la enmascaran, la ocultan. Esta vez ha sido en Italia pero somos tierra de migrantes y tenemos unos políticos que promueven la "prioridad nacional".

Aunque esta exigencia parezca nueva no lo es. Es una exigencia manida. Comenzó hace muchos años. La impusieron distintos gobiernos autonómicos para primar a los concursantes locales frente al resto. Impusieron el método de exigir un lenguaje minoritario (oficial pero hablado por un número pequeño de habitantes) para eliminar opositores foráneos. Una discriminación que no podía exigir una comunidad en la que se hablaba solamente el castellano. Comunidades con idioma exclusivo oficial como el euskera o el catalán puntuaban (puntúan) el saber el idioma o dialecto para trabajos que no necesitan tal conocimiento. De ese modo impedían que se presentasen profesionales de otras comunidades. Aunque la materia careciese de idioma propio.

Hoy esa exigencia se plasma en la prioridad nacional que impone Vox en sus acuerdos. El Partido Popular añade lo del arraigo, pero no menciona la profundidad de ese arraigo. Años, meses, calidad de ese arraigo. Teniendo en cuenta que hasta ahora se podía comprar una vivienda en España desde el extranjero, lo que te daba la opción de posible nacionalidad, se dice todo. Así, los pisos más caros del madrileño barrio de Salamanca han sido comprados por ricachones latinoamericanos principalmente. Su arraigo ha sido el mucho dinero que tienen. Aunque no vengan a vivir a la capital del Reino.

Actualmente, aunque en Madrid no se ha firmado ningún acuerdo de gobernabilidad entre Vox y el Partido Popular, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya exige un empadronamiento de diez años para acceder a una vivienda protegida. Claro que cuando Vox lo empezó a pedir en los acuerdo autonómicos en Extremadura y Aragón la presidenta madrileña manifestó que "esos requisitos no son legales".

Las distintas versiones dadas por miembros del Partido Popular dan como resultado que destacadas figuras de su élite manifiesten un abanico de exigencias. Así el exministro José Manuel García Margallo defiende en las tertulias la exigencia del arraigo sin cuantificar ese arraigo, que tampoco existe en los acuerdos firmados por la formación política con los representantes de la extrema derecha. Y comunidades como la canaria, que no firmara sus acuerdos con Vox, ahora parece que exige más y ha pasado de seis a doce los años de arraigo.

Hasta ahora no ha habido conflicto resaltable en casos de atención sanitaria, que si se basase en el arraigo sería muy difícil que los inmigrantes fuesen atendidos por los sanitarios públicos, aunque la legislación nacional lo indica.

Colectivos madrileños que luchan por el derecho a la vivienda han acudido a los tribunales para denunciar los que consideran una "discriminación infirecta". Pero esta discriminación, que las asociciones denunciantes y los partidos que sostienen al Gobierno consideran inconstitucional, ya se aplican en otros territorios de la Unión Europea, aunque el Tribunal Judicial de la Unión Europea (TJEU) ya se pronunció el mes pasado sobre las ayudas sociales y señaló como "discriminación indirecta" esa exigencia de arraigo tan larga.

En Cataluña, donde se puntúa el conocimiento del catalán para acceder a diversos puestos, tan denostado políticamente en otras comunidades, el arraigo dependerá de los municipios y el máximo que podrían exigir sería de tres años. El hecho de pedir un arraigo tan prolongado en años se considera excluyente, porque se considera que tres años ya muestran una voluntad de quedarse en esa comunidad.

Además, el exigir un arraigo para la atención sanitaria en una comunidad podría atentar contra la libre circulación de personas dentro del ámbito nacional y a nacidos en España por la diversidad de trabajos que exigen las empresas actuales, con una movilidad que va en aumento en la sociedad hoy día.