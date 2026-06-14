La ciencia en un tuit: Seguridad alimentaria

El denominado virus RYMV constituye una de las principales amenazas para la producción arrocera en África, ya que provoca graves daños en las cosechas. Con el objetivo de combatir esta enfermedad, diversos grupos de investigación están recurriendo a la tecnología de edición genética CRISPR, una herramienta innovadora que, además de sus aplicaciones biomédicas, ofrece grandes oportunidades para mejorar los cultivos agrícolas.

Mediante esta técnica, los investigadores han conseguido introducir modificaciones en el genoma del arroz que le confieren resistencia frente al virus. En la actualidad, se están evaluando diferentes variedades para extender y optimizar esta protección. Estos avances podrían contribuir significativamente a reforzar la seguridad alimentaria en numerosas zonas africanas especialmente expuestas a la escasez de alimentos.