... Y ciento volando

No pensaba entrar de momento en la materia frustrante de las inversiones que parece que podrían venir a nuestra tierra y que, al final, no vienen o acaban yendo a regiones vecinas. Pero un titular de La Voz de Galicia de este 9 de junio me incita a ello. «As Pontes gana peso para captar una planta de vehículos militares de Indra. El bloqueo del proyecto en Asturias lo decanta hacia la villa minera».

Como se sabe, el precio de los terrenos de Barro que la Duro posee en Llangréu parece el centro del problema. La situación financiera de Duro Felguera es compleja, y aun rescatada y con muchas ayudas públicas, pide más de lo que ofrece Indra.

Acabe como acabe la negociación, es una amenaza más para Asturies, una nueva inversión que puede volar.

Nueva, porque recientemente se había rumoreado que la empresa china de coches MG, una enorme fuente de empleo directo e indirecto, podría venir a Asturies. Se ha asentado también en Galicia.

Semejantemente, Indra ha ofrecido a León, en Villadangos del Páramo, una fábrica de drones que previamente pensaba instalar en Asturies. ¿Y de Sunwafe qué sabemos?

En ocasiones, es el patriotismo de los que tanto nos quieren el que lleva los empleos a otra parte. Así, en marzo de este año, don José Luis se proclamaba a sí mismo como el mayor leonesista (con «humildad», por supuesto), y enunciaba los centros que siendo presidente había «traído» a León, entre ellos el INCIBE, un centro de tratamiento de datos para el que Asturies ofrecía mejor habitabilidad por el agua disponible. (Zapatero, por cierto, trasladó también la caseta del peaje del Huerna como forma de cumplir con su promesa de eliminarnos el peaje).

¿Somos más incapaces? ¿Lo es nuestro gobierno? ¿Estamos ciguaos? Es posible que «nuestro paisaje industrial y social», que no solo incluye al Gobiernu, desanime a los inversores que por aquí se acercan.