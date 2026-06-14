Opinión
Ante todo, las explicaciones
Llegados a esta altura de la película, parece evidente que José Luis Rodríguez Zapatero habrá de dar muchas explicaciones, no solo para defender su inocencia sino para dar alguna tranquilidad a una militancia y un electorado para los que era un buen ejemplo de activismo al servicio de sus ideas tras haber dejado el poder hace década y media. No sería entendible que, en lugar de hacerlo o al menos intentarlo, se refugiara en una estrategia judicial de silencio hasta que, más avanzado el proceso, todas las cartas estén sobre la mesa, algo justificable desde el punto de vista de la defensa técnica pero no de otras cuestiones en juego. Tampoco se entendería la mera alusión a la falta de garantías procesales o la eventual nulidad de las pruebas, por consistentes que sean los indicios. En pocas palabras, aparte de todo lo demás, Zapatero está obligado a explicar los hechos el próximo 17.
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