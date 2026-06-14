Papa de Teología Política

Un modo un tanto tosco de evaluar la visita del Papa a un país suele consistir en medir el impacto según el número de vocaciones que vayan surgiendo en los jóvenes del dicho país, asunto que abarcaría tanto a los seminaristas diocesanos que a las mujeres y hombres que ingresaran en la vida religiosa.

Evidentemente se trata de una medición hacia dentro de la propia Iglesia y poco fiable desde que en el último tercio del siglo XX marcó el declinar de la catolicidad y del cristianismo en Occidente. En términos vocacionales, a finales de los años sesenta España sumaba más de 7.000 seminaristas, pero diez años después la cifra se derrumbó a 1.600. Fue uno de los signos del Postconcilio aunque más atribuible a la secularización general acaecida desde los años cincuenta que a la propia asamblea de los obispos celebrada entre 1962 y 1965.

De hecho, tras un pontificado tan activo como el de Juan Pablo II, que visitó España en varias ocasiones, hasta la actualidad la tendencia ha sido la disminución, salvo en los últimos tres años, en los que ha habido un repunte, siendo 1.066 la cifra presente de seminaristas españoles. ¿Repunte atribuible al Papa Francisco, que no visitó España? Difícilmente.

Otro efecto interior a la propia Iglesia es el que ya están manifestando los obispos españoles, a saber, que se han sentido fortalecidos moralmente al frente de su grey, lo cual conllevará poner ciertos acentos en determinadas parcelas, como la del voluntariado que trabaja para lo inmigrantes o el diálogo con la sociedad que ha esbozado en España León XIV, un Papa político que no se reserva únicamente a los templos, al igual que sus antecesores.

En otro apartado sumamente valioso, una vez que el Papa Prevost ha sentado cátedra en el Parlamento español, los mínimos y los máximos han quedado trazados para ilustración de los mitrados españoles. Es decir, aquello que no debe dejar de decirse, y lo que ha de afinarse en la comunicación episcopal con la sociedad civil y política.

Además, en el repaso de tareas pendientes de los prelados españoles, que León XIV les ofreció amablemente en la Conferencia Episcopal, destacó en primer término un aviso sobre procurar la unidad de los mitrados, por ejemplo procurando aclarar veleidades políticas. La verdad es que lo de la unidad de las mitras tiene sus pejigueras: no nos imaginamos a un Cobo, arzobispo de Madrid, parecido a un Sanz Montes, titular de Asturias; ni eso ni viceversa.

Por otro lado, ¿será posible ver o dejar de ver a un Argüello, de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, reclamando elecciones anticipadas? Sea como fuere, será complicado combinar la legítima crítica social a una situación política de corrupción alarmante con la serenidad deseable, más que nada con la que quiere el presidente del Gobierno, que tanto ha cortejado los faldones pontificios, como si la religión continuara siendo un opio para el pueblo.

Otro mensaje a los obispos en el que el Papa Prevost utilizó palabras muy precisas fue el del combate contra la pederastia. Entre otros elementos reclamó sanación y por encima de todo agilidad ante dicha “plaga”.

En cuanto a la evaluación del impacto de la visita papal sobre la sociedad en general, caben dos perspectivas. La primera consiste en no haber observado hostilidades, salvo las debidas al laicismo pequeñoburgués que tanto inspira a Podemos y algunos otros grupos. Por lo que respecta a Junts, fueron de frente a por la colisión a causa del catalán y tuvieron catalán del Papa para estar escuchando una buena temporada. En esta rápida evaluación de la visita papal habría que destinar un buen tranco al catolicismo catalán: al nacionalista, al independentista y al meramente español. No es el momento, pero simplemente diremos que el Cristianismo es totalmente incompatible con los nacionalismos radicales y cerrados.

Otra prueba de la actitud no hostil de España ha sido sin duda el recibimiento y la reacción que el Papa Prevost provocó en el Parlamento, además de la ya referida actitud de Gobierno, pese a esas ciertas componendas antedichas.

Y el otro elemento social de la visita del Papa es que probablemente esta se inscriba pronto en el resurgimiento de la espiritualidad a la que suelen apelar los obispos y comentaristas culturales en general. Dicha

espiritualidad renaciente ofrece más interrogantes que respuestas, pero sin embargo hay que dejar que se desarrolle y ya se irán viendo sus progresos. Por lo pronto, haber escuchado algunas intervenciones de Bob Prevost ayudarán a confeccionar un ideario cristiano de cierta solvencia y ello por una razón en particular: al Papa Francisco quisieron abrasarlo bajo la acusación de que se metía demasiado en política. Y, en efecto, Bergoglio practicaba una especie de Teología Política cuya esencia era la preocupación y el cuidado de las víctimas, de los descartados, de los que forman la extensísima base de esa pirámide de sacrificios que está resultando nuestro mundo. Heredero en buena parte de Francisco (veáse su primera encíclica, “Dilexit Te”), y al haber hablado en España preferentemente de la inmigración maltratada, nos tememos que afortunadamente León XIV recorre los mismos sembrados.