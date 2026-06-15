Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Directas

–¿Antipática yo?

–Ni casu, Maite. Los paisanos tán más perdíos que la IA generando una receta de callos.

–Dices les coses a la cara y enseguida llámente borde.

–Qué me vas a contar, fía. ¡El síndrome Charlize Theron!

–¿El qué, ho?

–Somos directes, Maite. Eso ye lo que-yos fastidia.

–Resulta que somos fríes por non andar con paños calientes.

–"A ver si coincidimos", diz el zoquete. ¡Pero si véote más que al suelu de la cocina, si nos vemos tolos santos díes nel portal!

–Y depués mándate fueguitos y fotopo…

–¡Tan de los nervios, de verdá te lo digo!

–Yo al calvu dejelu cola palabra na boca. ¿Yes de les que besen na primer cita? Digo: Non, soi de les que se larguen a la primer parida.

–¡Como tien que ser, Maricruz! Sin rodeos. A mí esa gente qu’arrodia me marea.

–Tanta vuelta pa nun dicir nada.

–Y depués: ¡ai, perdona, "yo entendí otra cosa"!

–Vivimos nuna sociedá d’indirectes. La gente no habla, fai acertijos.

–Tienen la piel mui fina.

–Viven ofendíos, fía. Son "drama queens" con licencia federativa.

–Yá nun puedes nin charrar coles amigues.

–Fátima diz que soi una borde. Y yo: nun soi borde, ye que tú yes lenta y pesada y tengo más coses que facer…

–Di que sí. Bueno, y depués tán les que dicen "yo solo busco sinceridá" hasta que la reciben.

–Literal, Maricruz. A mí pasome con Ruth. ¿Qué te paez el mi noviu? Y yo: "Tien una pinta de mazapilón que flipas".

–¿Y mosqueose?

–Sí, fía, pero a la semana dejolu y llamóme: ¡ai, vida, teníes razón!

–¿Ves? Ye que quieren sinceridá pero envuelta en celofán.

–Sí, que digas les verdaes suavín, tipu spa, con música relajante y tal.

–A esti pasu, pa pidir sal a la vecina va haber que presentar una evaluación d’impactu emocional.

–Pues yo a Ricardo mandelu a tomar pol culo.

–Calla, ho.

–Asina, con toles letres. Y él: ¡Qué borde, podíes habelo dicho d’otra forma!

–Home, claro: "Valoro esta conversación, aunque observo ciertes divergencies estructurales na to capacidá de compromisu". ¡Anda, que tome pol culo!

–Tenemos el mesmu problema que Charlize Theron.

–Yá, pero Charlize ta en Hollywood y nosotres aquí, en Pumarín.

–Y menudu verano nos espera.

–¿Por?

–Los oveyas viénense arriba en temporada alta y con esti calorón nun tengo yo el chichi pa farolillos.

–Nin yo. Al siguiente sofocu soi capaz d’empadroname nuna nevera.

–Bona gana d’aguantar faltosos y reeducar a veraneantes…

–Somos tan directes, cielo, que cada vez necesitamos homes más maduros.

–Eso, y con audífono.

–¿Por?

–Faime casu, va dinos mejor.

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