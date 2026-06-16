Putin, enrabietado

Vladímir Putin está enrabietado. Sus avances en Ucrania son escasos, apenas una decena de kilómetros cuadrados en mayo. Pero desea vender éxitos militares frente a un Kremlin cada vez más nervioso. La estrategia del Presidente ruso es amedrentar a Europa. De ahí esos drones que supuestamente “se pierden” sobre Rumanía y los países bálticos. Y por eso, también, está usando misiles balísticos e hipersónicos en sus ataques incluso sobre Kiev o Zaporiyia, sabiendo que son más difíciles de interceptar que los de crucero o los drones; sobre todo porque los sistemas interceptores de misiles tierra-aire Patriot empiezan a escasear por las necesidades incluso de EE.UU. en Oriente Medio.

Aun así, Ucrania ataca con fuerza infraestructuras rusas, golpeando incluso San Petersburgo, para desesperación de Putin. Pero su autosuficiencia en drones y misiles, y hasta los cohetes francoitalianos Iris-T, no son suficientes. Es una pena que Zelenski no cuente con la licencia para fabricar sus propios Patriot, pues la industria nacional ya la tiene preparada; de ahí el súbito interés del E3 (Keir Starmer, Friedrich Merz y Emmanuel Macron) para aliarse con Kiev en la Defensa europea; y por ello, también, la disposición de la Comisión Europea a dar inicio formal este lunes, 15 de junio, a las negociaciones de adhesión de Ucrania (y de Moldavia) a la UE.

De momento, lo que hay es un nuevo paquete de sanciones, diseñado por la Comisión Europea (CE) contra la Federación Rusa, que se sigue trabajando para que pueda ser aprobado con la unanimidad de los Veintisiete. Este 21º paquete lo presentó Ursula von der Leyen el pasado martes, e incluye restricciones comerciales, financieras y hasta políticas no sólo contra el Kremlin, sino también ante puertos, empresas, industrias, refinerías u operadoras que colaboren con el Gobierno o los intereses del país eslavo. 31 entidades bancarias rusas y dos docenas de entes financieros están bajo la lupa de la CE, incluso si las transacciones se realizan a través del sector de las criptomonedas. También pueden sufrir sanciones las empresas extranjeras que colaboren tecnológica o militarmente con Moscú. Pero el impacto del nuevo paquete de sanciones pretende ir más allá; pues, además de seguir bloqueando la “flota fantasma” de petroleros rusos, incluye también las importaciones de productos pesqueros rusos, sobre todo el bacalao. Y mientras estas nuevas medidas terminan de implementarse, y hasta se impone un límite de precios al petróleo ruso, al menos, hasta 2027, diversos organismos internacionales advierten sobre el colapso en el que podría caer una economía rusal.