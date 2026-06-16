En la salida de Cosme Marina

Ramón Sobrino es catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo

Creado en 1994 por Gabino de Lorenzo, con José Ramón Gutiérrez Arias y con el trabajo en la organización primero de Begoña Alonso y actualmente de María Olay, el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo, con Cosme Marina como director, ha alcanzado una proyección internacional sin precedentes en España, comparable a las temporadas líricas de otros países importantes europeos. Oviedo es, además, la única ciudad española con un festival específico de zarzuela, ya que el Teatro de la Zarzuela se dedica exclusivamente a este género.

La temporada ovetense ha ofrecido este año el estreno en España de la versión de Christof Loy de "El barberillo de Lavapiés" (Basilea, 2025), la recuperación de "El gitano por amor" de Manuel García, una "Verbena de la Paloma" en producción de Nuria Castejón procedente del Teatro de la Zarzuela, y la reposición de "Maharajá", zarzuela de los asturianos Guillermo Martínez y Maxi Rodríguez, encargada por el festival y estrenada en el Campoamor en 2017.

Cosme Marina, trabajador infatigable, con dedicación plena, rigor, seriedad y máxima profesionalidad, ha convertido el Festival de Teatro Lírico en una referencia nacional y europea, pese a los escasos recursos económicos de que ha dispuesto. Nos ha convencido de la importancia y valía de nuestro repertorio lírico, y ha hecho normal lo que es excepcional: una programación de alto nivel en la ciudad. Como director artístico de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo coordina gran parte de la programación musical: Conciertos del Auditorio de Oviedo, Jornadas de Piano "Luis G. Iberni", Festival de Danza del teatro Campoamor, Primavera Barroca, etcétera.

Oviedo no puede entenderse sin su intensa vida musical: la temporada de ópera, la OSPA, la OFIL, la Sociedad Filarmónica y la programación municipal conforman una industria cultural consolidada que tiene impacto económico y proyección internacional. El público y la continuidad de décadas han convertido esta actividad en una seña de identidad que sitúa a Oviedo en el mapa internacional, avalado por los cientos de artistas de primer nivel que trabajan en la ciudad.

La salida de Cosme Marina del Festival de Teatro Lírico Español representa una pérdida importante para Oviedo. Deja un festival sólido y consolidado, que sin duda es uno de los grandes referentes de la actividad cultural ovetense, aunque los responsables políticos no hayan querido todavía recuperar la tercera función de zarzuela que el público demanda. Un proyecto cultural cuesta mucho levantarlo, sostenerlo, convertirlo en un emblema de la ciudad, tratando de aumentar siempre su calidad. Y los proyectos casi siempre dependen de las personas.

Muchas gracias, Cosme, por este inmenso trabajo callado y altruista. Gracias por haber permitido conocer el género a generaciones que, de no ser por el festival, no conocerían la zarzuela más que de palabra. Tú crees de verdad en el patrimonio lírico español. Ojalá toda la labor levantada pueda sostenerse y continuar en el futuro. Oviedo y su ciudadanía lo necesitan.