Abrir camino, cruzar la frontera

Cuando se anunció la concesión del Premio "Princesa" a Christina Koch, más de uno se preguntó: ¿Por qué ? ¿Por qué una mujer astronauta, precisamente ahora?

Koch no fue la primera mujer astronauta; Valentina Tereshkova la precedió más de sesenta años antes. Tampoco fue "Artemis II" la primera misión en contemplar la cara oculta de la Luna. Ni siquiera fue Koch la única integrante de un colectivo históricamente infrarrepresentado a bordo de aquella tripulación. Y, sin embargo, quizá sea precisamente esa pregunta la que contiene la respuesta.

Los grandes premios no distinguen únicamente logros técnicos. También reconocen el significado que esos logros adquieren para la sociedad. Koch ha batido récords, ha realizado la primera caminata espacial íntegramente femenina y ha participado en la misión "Artemis II", con la que muchos comenzamos a ilusionarnos de nuevo con la carrera espacial.

Pero, sobre todo, ha sabido explicar por qué esos hitos importan. Como ella misma afirmó en su discurso como doctora honoris causa por la Universidad de Carolina del Norte, "no somos personas que definan su visión del futuro por cómo siempre se han hecho las cosas". Esa convicción es la que convierte una carrera profesional brillante en una referencia para toda una generación.

En numerosas ocasiones ha defendido la importancia de que las niñas puedan verse reflejadas en quienes abren camino. Como tantas otras mujeres de su generación, ella también encontró inspiración en las pioneras que la precedieron y que le permitieron imaginar un futuro que antes parecía reservado a otros. No es casual que reivindique la inclusión como un principio rector y no como una mera declaración de intenciones. Su mensaje no gira en torno al privilegio de ser la primera, sino sobre la responsabilidad que implica serlo. Cada puerta que una mujer logra abrir amplía el horizonte de posibilidades para quienes vienen detrás. Y aquí me permito una reflexión personal.

Con frecuencia se dice que las mujeres científicas son referentes para las niñas. Sin duda lo son. Pero también deberían de serlo para los niños. La determinación necesaria para llegar a espacios que durante mucho tiempo no estuvieron pensados para ti, la perseverancia para superar obstáculos añadidos y la conciencia de que el reconocimiento debe ganarse con esfuerzo constituyen lecciones universales. Admirar a una mujer por sus méritos no es un ejercicio de corrección política; es una oportunidad de aprendizaje para cualquier persona. Christina Koch representa precisamente eso. No solo la excelencia de una astronauta extraordinaria, sino la fuerza transformadora de los referentes. Porque el progreso no consiste únicamente en alcanzar nuevas fronteras, sino en conseguir que cada vez más personas puedan imaginarse a sí mismas cruzándolas. Al fin y al cabo, como recuerda Koch, los mayores logros de la humanidad son aquellos que se construyen por todos y para todos.