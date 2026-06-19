Europa, tierra quemada

Europa está en llamas. En una crisis moral, económica y ambiental con incendios forestales que calcinan un millón y medio de hectáreas de media al año, debido, fundamentalmente, a la legislación que impide "cuidar" los montes. La tierra quemada se extiende a la economía: el PIB mundial de Europa pasa del 25% de peso en el año 2000 al 14% de hoy, y, por el contrario, China pasa de poco más del 3% del PIB mundial al 17% en la actualidad. Hace 16 años, las economías de Estados Unidos y Europa estaban a la par, hoy la economía de USA es un cincuenta por cien mayor que el de toda la UE debido a que Europa priorizó la seguridad verde por encima del crecimiento, mientas los americanos priorizaron la innovación sobre la regulación para lanzar la productividad.

Europa está perdiendo todas las batallas en materia en defensa y perdiendo todas las carreras tecnológicas. Los errores de no explotar los recursos propios por las absurdas restricciones verdes han dejado al descubierto las costuras de una actividad sin dinamismo y con una energía escasa, mayormente importada y muy cara. Europa está viviendo de las rentas del pasado, de los fantásticos años de crecimiento de la segunda parte del siglo pasado y de la primera década de este. Pero en los últimos veinte años se ha ido de desastre en desastre. Europa renunció a la energía nuclear por la energía fotovoltaica y eólica, invirtiendo quinientos mil millones en la transición energética y en comernos el coco con el rodillo renovable, que, como depende del clima, es inestable e inconsistente e ineficiente. Y, claro, para subsistir, hay que consumir gas ruso como si no hubiera un mañana, a un ritmo de quinientos millones de euros al día.

Nuestra producción dependiente de China se incrementa exponencialmente: en 1980, sólo el 1% de los que importábamos venía de China, hoy, el porcentaje supera el 25%, lo que convierte al país asiático en nuestro principal proveedor. Nuestra defensa está en manos de EE UU, pues, durante décadas, Europa recortó presupuestos de defensa, cerró fábricas de armas y eliminó la mili, confiando en que USA sería nuestro "primo de Zumosol" permanente. Además, tenemos los problemas relacionados con la inmigración masiva descontrolada, desde la masificación de los servicios públicos, a la escasez de vivienda por el aumento de la demanda, hasta el inquietante incremento de la violencia. También, los tratados comerciales como el de Mercosur, que eliminan aranceles entre bloques de diferentes continentes, obligando a nuestro sector primario a competir deslealmente con otros países con menores exigencias sanitarias, laborales y medioambientales. Lo único que lidera la zona euro en estos momentos es en solidaridad, eso sí, impuesta fiscalmente y a deuda a pagar por los que vengan. Así es que Europa, con el 5,6% de la población mundial, paga el 55% de todos los subsidios del planeta Tierra. En resumen, en la UE estamos sin soberanía alimentaria, sin soberanía de defensa, sin energía estable, sin soberanía industrial y tecnológica, y adentrándose en estanflación con un decrecimiento del PIB en el primer trimestre del 0,2% y emitiendo una deuda diaria de 8.000 millones de euros. Pero, ¿qué le está pasando a Europa?

Europa está en un momento crítico. Además, del suicidio cultural y el demográfico, Europa se eutanasia con una producción en manos de otros, parasitada de no contributivos y fuera de la nueva órbita tecnológica. Los datos macro de Europa son fatales, en crecimiento negativo, con la inflación en tensión, con una deuda gigantesca obra de estos políticos irresponsables que condenan el futuro de nuestros nietos, y con una industria deprimida y en fuera de juego en Inteligencia Artificial. Consecuencias de las políticas nefastas actuales en defensa del pacto verde, del pacto migratorio y los puntos oscuros sobre la libertad individual. Recuperar el control de una Europa próspera no es una opción, es una urgencia estratégica.