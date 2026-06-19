José Andrés echa mano de Sócrates (no en la cocina)

Mira por dónde que ha tenido que venir la "Harvard Business Review", una prestigiosa revista de negocios de Harvard (Estados Unidos), para descubrirnos a los asturianos algunos detalles de la vida de nuestra paisano José Andrés que no sabíamos.

Resulta que al cocinero de Mieres le acaban de entrevistar en la publicación en una sección que aborda temas de liderazgo. Y ahí le tiran de la lengua de sus orígenes para acabar siendo uno de los cocineros más famosos y solicitados del mundo.

Así, sabemos que unas gambas al ajillo sellaron su destino entre fogones. Fue el plato que le preparó a Ferran Adrià un veinteañero José Andrés cuando este vino a comer a su restaurante. O también que heredó el gusto por la cocina de sus padres, enfermeros pero amantes del buen comer.

El mierense, premio "Princesa de Asturias" de la Concordia en 2021 por su ONG World Central Kitchen, se pone además en plan filosófico a la hora de hablar de liderazgo. Incluso echa mano de Sócrates: "Cuanto más sé, más me doy cuenta de que no sé nada". José Andrés aconseja estar en continua formación como él para ser líder y cuidar las cuentas, además de los fogones: "Tengo siempre claro que sí, que no solo debemos ofrecer una comida y un servicio excelentes, sino también un sentido increíblemente bueno de la economía para poder seguir haciendo lo que nos apasiona".

Palabra de José Andrés. Oído cocina.