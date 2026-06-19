Pedro Sánchez tiene razón

Escándalo no pequeño en Vizcaya/Bizkaia. Un tribunal califica con 0,0 a una larga lista de alumnos, los que tienen la mala suerte, como dice un medio de comunicación irónicamente, de que sus apellidos empiecen de una determinada manera. En concreto: examen de la PAU, de "selectividad". Precisando: seis colegios concertados y del modelo A, es decir, que cuentan con el castellano como lengua vehicular, con la excepción de Lengua y Literatura en euskera, que se imparte como materia obligatoria. Todos sus alumnos acudieron al Tribunal 11 en la Facultad de Economía y Empresa del campus de Sarriko. Pues bien, en dos aulas de ese centro, las que correspondían a los apellidos que iban desde la letra I a la letra S, los 0,0 cayeron como un bastiazu en su examen de euskera. Algunos de esos alumnos suspendidos tienen el euskera como lengua materna, y todos tienen un título de conocimiento de esa lengua. Manifestaciones, protestas de padres, silencio de la Universidad, intervenciones de la consejera de Educación y otros responsables educativos. Todo parece indicar que algún Savonarola formaba parte del tribunal que corregía (¿) y puntuaba. ¡¿Un 0,0?! ¡¿Muchos 0,0?! ¡Y tantos alumnos perjudicados para su futuro!

En Aragón ha estallado también un buen alboroto. Una oración de sintaxis complicadísima, que, además, admite diversos análisis "correctos". Una docente: "La oración que ha salido para analizar en el examen PAU de Aragón es para caerse para atrás, es totalmente innecesario hacer que los niños pasen por esto". Y precisa: "algunas estructuras de la oración podían interpretarse de formas distintas dependiendo del enfoque gramatical empleado".

En Asturies ha ocurrido algo parecido: la Universidad ha dado por inválida cierta respuesta sobre un fragmento de la oración de sintaxis, respuesta que era la que habían enseñado casi todos los profesores a sus alumnos, la tradicional, la que está entre los ejemplos de la RAE. Sin embargo, inicialmente, esa respuesta tradicional la dieron por inválida por no sujetarse al doctrinarismo de quien daba las órdenes de corrección. Afortunadamente, al día siguiente recularon.

En Galicia la conmoción fue mayor. Hubo errores en los exámenes de Debuxo Técnico, Historia de España e Historia del Arte. El ejercicio de Tecnoloxía e Enxeñaría también incumplía una de las normas más elementales de la selectividad gallega, la oferta de opciones en las preguntas. También aquí, como en los demás sitios: todos contra todos, padres, Xunta, Universidad, partidos de la oposición, al modo del capítulo XXVI de la primera parte de Don Quijote: "Daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa, que no se daban punto de reposo".

Al presidente Sánchez pueden echársele en cara muchas cosas, recordarle sus "¿que yo he dicho eso?", por ejemplo, o sus "¿para qué los presupuestos?". Sin embargo, en una cosa tiene razón don Pedro: ¿para qué un debate sobre el estado de la Nación en las Cortes? Abonda con mirar para nuestras universidades.