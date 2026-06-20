Negocios de familia

La familia se ha situado en un primerísimo plano del enjuague político. En veinticuatro horas hemos visto las imputaciones de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que ya se presumía de antemano; la apertura de una pieza separada en la investigación a la esposa del presidente del Gobierno y un informe de la UCO que vuelve a situar en el centro de la sospecha a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Entretanto, el hermano de Sánchez espera sentencia.

Nada parece, sin embargo, enturbiar la paz del hogar. Cada caso se presenta siempre como una coincidencia cósmica. España debe de ser el país con mayor concentración de coincidencias por kilómetro cuadrado de Europa. Nunca hay relación entre el parentesco y la oportunidad; simplemente los astros se alinean. Las hijas del expresidente investigado por tráfico de influencias se encontraron de repente, de la noche a la mañana, con que una empresa venezolana ruinosa les pagaba más de 560.000 euros por apenas un minuto de vídeo. Begoña Gómez, objeto de una nueva imputación tras pesquisas de la Fiscalía Europea, nunca había aspirado a una cátedra hasta encontrarse en la Moncloa. González Amador vio, según Hacienda, cómo la factura de su entramado empresarial crecía gracias al principal grupo hospitalario español, coincidiendo con el inicio de su noviazgo. La Guardia Civil sostiene que la empresa supuestamente beneficiada no cuenta con recursos para rendir servicios tan generosamente retribuidos.

Puede que la cuestión no sea si los familiares participan o no en conductas irregulares. La pregunta que habría que hacerse es por qué la política española parece generar constantemente escenarios en los que los vínculos personales terminan ocupando un lugar tan destacado. Cuando esto ocurre de forma recurrente, la percepción pública deja de considerar cada episodio como una excepción y empieza a interpretarlo como parte de un rancio y cutre patrón. Por no hablar del papel de las "sobrinas" de Ábalos.