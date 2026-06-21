Opinión
El embudo se estrecha a la salida
Entiendo que las novedades mueven las ventas y ayudan a que la cadena escritor-editor-librero siga ahí, pero tampoco podemos mandar los libros al asilo. De hecho, tirando de mi biblioteca suelo volver cada vez más a nuevas lecturas de los buenos autores que al haber fallecido y publicarse poco sus obras no están de moda, aunque descansen en el panteón de los clásicos modernos. En esa zona media está el checo Milan Kundera, al que cito de nuevo, uno de los grandes del siglo XX que en los años 80 causó furor, aunque no le dieran el Nobel. Todas sus obras son libros de sabiduría, repletas de pensamiento, aunque no sean novelas "canónicas". De una breve y tardía novela, "La ignorancia" (Tusquets, 2000), tomo esta frase: "A cierta edad las coincidencias pierden su magia, dejan de sorprender". Mi anotación a lápiz, en esta segunda lectura, dice esto: "[A cierta edad] todo va coincidiendo".
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