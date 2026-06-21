Opinión
Hoy puede ser un gran día
Si un día te asalta un chute de optimismo, recomiendo dejar que fluya. No están los tiempos para desperdiciar oportunidades de aparcar la mala hostia. Supongo que los periodistas nos hemos ganado a pulso la fama de prestar más atención a las desgracias que a las alegrías. Vale, pero no siempre es así. Existe un pueblo en la provincia de Huesca, de apenas mil habitantes, donde ayuntamiento, vecinos, padres y madres de alumnos, se han conjurado para refrigerar el colegio. Es una magnífica noticia y por eso la destaco. El pueblo es Albalate de Cinca y el colegio, del modelo rural agrupado, se llama Albeos. Ya que nadie resolvía el misterio de la conversión de aulas en saunas, se arremangaron todos y, en un fin de semana de trabajo comunitario, han conseguido que las clases vuelvan a ser espacios habitables para el estudio; incluso refugios climáticos. Moraleja: ¿tirón de orejas a las administraciones? Pues sí, claro; pero yo prefiero quedarme con el espíritu Fuenteovejuna y confirmar que unirse siempre es mejor que hacer la guerra por tu cuenta.
El otro día, por ejemplo, un taxista de Madrid me explicó que lleva meses perdiendo dinero, porque invierte parte del horario laboral en cuidar a su padre; pero lo mejor de esa historia es que sus hermanos le sorprendieron con una transferencia económica que él rechazó, pero que le hizo emocionarse cuando me lo contaba. Otra historia que destila humanidad. Y en mitad de todo esto, un compañero de la radio va y sufre un grave accidente de tráfico. Está visto que nunca sabes cuándo se puede ir todo al carajo. Pero incluso ahí emergen dos buenas noticias. La más importante, sin duda, que nuestro amigo ha salido del peligro y ya refunfuña porque está harto de hospital. Aunque tampoco es menor la segunda: una ola de cariño que le va a atropellar en cuanto abra el móvil y empiece a recibir visitas. O sea que sí, podemos ejercer de cenizos, apocalípticos o adictos al lado oscuro; pero mientras seamos capaces de expurgar historias de vida y aplicar la ética del cuidado, entre tanta mierda y tanta bronca, aún hay esperanza. Es lo que tiene el optimismo.
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