Pausas de hidratación

–¡Vamos, Severino!

–Pausa d’hidratación.

–¿Que qué, ho?

–Les regles son les regles, Maricruz.

–No te pares, que depués ye peor.

–Sí, ho. ¿Vas saber tu más que la FIFA?

–Severino, fai’l favor.

–¡Nun puedo llevar un ritmu tan alto, Mari! ¿Nun ves que voi resoplando como un acordión rotu? ¡Toi agotau!

–¿Agotau de qué? ¿de ver escaparates?

–Canso yo más contigo entrando y saliendo del probador que Cucurella detrás del estremu de Arabia…

–¡Solo llevamos un cuartu d’hora caminando!

–Sí, amor, pero tu yes más intensa que la Selección de Japón.

–¿Que qué, ho?

–Que si vamos mirar una cosina, pruébate esto, y agora aquello y lo de más allá..

–¡Seve, por favor!

–¿Tu sabes lo que ye tener que responder quinientes veces a cuál te gusta más?

–¡Ja! Encima que te pido opinión…

–¡Tengo hasta calambres de sostenete’l bolsu!

–Anda, déjate de rollos.

–¡Pa rollos los tuyos, que tires media hora charrando con cada dependienta sobre un jerséi! ¡Y nun entiendo nada de lo que dices!

–¿El qué nun entiendes, corazón?

–Beige arenina, blancu rotu, verde salvia, gris piedra, azul sufridín… ¿Qué mi madre ye eso? ¿L’aliniación de Curazao?

–¡Vamos! ¡Tu al chigre nun entres, yá te lo digo!

–Necesito recuperar electrolitos.

–¿Desde cuándo la sidra lleva electrolitos?

–Yo voi quedame equí, esperando en bloque bajo, como Cabo Verde.

–¿Esperando’l qué?

–Véote a la vuelta, vida, cuando salgas de Salesas…

–¡D’eso nada! ¡Venga!

–Hai que gestionar esfuerzos, ¿oíste?

–¿Qué esfuerzos?

–Los que tán por venir, que te conozco.

–¿Cómo ye, ho?

–Vamos correr la Cai Uría trés o cuatro veces, vas meteme en Zara, Mango, El Corte Inglés. Y depués vas llevame arrastro hasta Los Prados…

–Lo que surja, Severino.

–Selo yo. Por eso te digo: Pausa d’hidratación.

–¡Vamos!

–Mira, Mari, o tomo un cacharru o….

–¡Vamos dar un paseín, nun sías bobu!

–Como vuelva entrar y salir d’un probador va dame una luxación.

–¿Una qué, ho?

–A mi nun me respeten les lesiones, Mari, y llevo munchos partíos enriba.

–¡Lo que lleves ye una empanada cojonuda! ¡Tantu fútbol y tantu!

–Un momentín, Mari. Te lo pido por favor.

–¿Qué, ho?

–Pausa, vida. Pausa d’hidratación.

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