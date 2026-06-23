Cultivando futuro

Con motivo del año Internacional de las Mujeres Agricultoras, proclamado por la Organización de Naciones Unidas, Asturias será sede el próximo 1 de julio de un encuentro de ámbito nacional en La Caridad (concejo de El Franco), organizado por el Ministerio de Agricultura, bajo el lema "Mujeres que cultivan futuro". La iniciativa pone el acento en el papel de las mujeres del campo, en la producción y en la innovación agroalimentaria, así como en el sostenimiento del medio rural.

Las mujeres han tenido y tienen una presencia imprescindible en el campo; siembran, cuidan, gestionan las explotaciones, preservan los saberes, impulsan nuevas formas de comercialización y promueven prácticas sostenibles combinando la experiencia, el compromiso y el futuro. Sin embargo, siguen sin un reconocimiento suficiente de su contribución, con dificultades para acceder a la titularidad de las explotaciones, a la financiación o a los espacios de decisión. Por eso, el acto de La Caridad, debe ir más allá de un simple acto simbólico y servir para reclamar derechos. No basta con reconocer el papel de las mujeres, se necesita destruir los obstáculos que limitan la igualdad real de las mujeres.

Hace muy pocos meses, entró en vigor La Ley del Principado de Asturias 1/2026, del Estatuto de las Mujeres Rurales. Una iniciativa para reforzar derechos y corregir las desigualdades históricas de las mujeres del medio rural. El Estatuto representa una oportunidad para avanzar en una agenda pública que reconozca el valor económico, social y cultural de las mujeres rurales, para facilitar su permanencia en los pueblos mejorando sus condiciones de vida, empleo y conciliación.

La necesidad de este impulso se debatirá también hoy, día 24 de junio, durante una charla que tendrá lugar en el Club LA NUEVA ESPAÑA, una cita que servirá para profundizar en los retos y oportunidades de las mujeres rurales asturianas. Un espacio de diálogo que permitirá abordar cuestiones como la titularidad compartida, el emprendimiento, la digitalización y/o la despoblación, entre otros.

Asturias tiene ante sí la oportunidad de situarse como referente en políticas rurales con perspectiva de género. Los actos del 24 de junio y 1 de julio, forman parte de un mismo mensaje: sin mujeres el medio rural no es posible. Solo con reconocimiento y derechos se cultivará el futuro.