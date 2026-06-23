Este es un país de traca donde ministros socialistas, portavoces sanchistas y los 61 de la sincronizada de Leire Díez, en vez de sentirse abochornados por la corrupción, intentan nuevamente desacreditar a los jueces con la excusa de la "dureza" del castigo a Ábalos y el "premio" al corruptor arrepentido, por su valiosa colaboración. Han descubierto escandalizados que un colaborador de la justicia pueda recibir una rebaja sustancial de su condena. Como si la figura del arrepentido –corruptor o corrupto– fuera una extravagancia jurídica improvisada para este caso. Les recuerdo que Italia logró asestar golpes decisivos a la Mafia gracias a los pentiti, cuyos testimonios permitieron desmantelar organizaciones que parecían intocables. Nadie entonces cuestionó la utilidad de premiar la colaboración cuando el objetivo era hacer caer estructuras criminales completas. Pero si prefieren un ejemplo más cercano, ahí tienen el de José Luis Peñas, que ayudó a destapar la trama Gürtel, y al que muchos de los que ahora muestran estupor ante la condena atenuada de Aldama insistieron en indultar. Por cierto, Bárcenas recibió la pena de 33 años de cárcel y fue muy celebrada.

La experiencia demuestra que la mayoría de los grandes casos de corrupción nunca llega a los tribunales sin alguien dispuesto a hablar. Sin confesiones, grabaciones, documentos o testimonios internos, muchas tramas permanecerían enterradas para siempre por silencio, miedo e intereses compartidos. Los nuevos defensores de la omertà sanchista deberían disimular su celo, aunque la clemencia con el excompinche de Ábalos y Koldo invite a "Julito", Leire Díez o al propio Cerdán a aportar pruebas y contar lo que saben para tratar de librarse. Las investigaciones en marcha condicionan su futuro: hidrocarburos, mordidas de obras públicas, Plus Ultra, Venezuela y la propia trama creada para obstaculizar la labor de los que investigan. Esta es solo la primera condena del lugarteniente de Pedro Sánchez que un día dijo que España no merecía corruptos.