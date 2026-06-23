Opinión
Ventajas de llevar los cristales sucios
Mi esposa, mientras descorre hacia las 7.00 las cortinas de la habitación del hotel, dice al verme escribiendo un billete recostado en la cama: "Por favor, vete al baño y lava con agua y jabón esas gafas, que no se cómo puedes ver con ellas". Puesto que he dormido bien y el verbo fluye con cierta ligereza le contesto: "Pues con las gafas en ese estado puedo ver el mundo tal cual es, enriquecido por sus propias guarradas". Mientras me apresto a continuación a ejecutar en el lavabo las instrucciones del mando, que por si acaso conviene tener al día en el libro de órdenes, la frase que acabo de pronunciar, que aún boquea y se resiste a desfilar camino al cementerio de frases muertas, pica a las puertas de mi irreformable materialismo y hace que me pregunte si llevar siempre así las gafas no explicará mi vida como pequeño pensador algo irreverente y escritor algo desvergonzado.
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