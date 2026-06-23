Ventajas de llevar los cristales sucios

Mi esposa, mientras descorre hacia las 7.00 las cortinas de la habitación del hotel, dice al verme escribiendo un billete recostado en la cama: "Por favor, vete al baño y lava con agua y jabón esas gafas, que no se cómo puedes ver con ellas". Puesto que he dormido bien y el verbo fluye con cierta ligereza le contesto: "Pues con las gafas en ese estado puedo ver el mundo tal cual es, enriquecido por sus propias guarradas". Mientras me apresto a continuación a ejecutar en el lavabo las instrucciones del mando, que por si acaso conviene tener al día en el libro de órdenes, la frase que acabo de pronunciar, que aún boquea y se resiste a desfilar camino al cementerio de frases muertas, pica a las puertas de mi irreformable materialismo y hace que me pregunte si llevar siempre así las gafas no explicará mi vida como pequeño pensador algo irreverente y escritor algo desvergonzado.