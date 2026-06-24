–Cansado de ser feliz

"Ya no hay respetación ni respetamiento" es una pintada ("arte urbano", "grafiti" o cerdada), que anda vagando acogida a las redes sociales. Mi premio mensual a la rotundidad neologista se lo concedo a gusto.

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Asisto, con grande emoción, a la entrega de la medalla "Ulises" 2026 de Literatura otorgada a la Fundación Aula de las Metáforas, que preside el apasionado nombrador y escritor Fernando Beltrán. El gran Jorge Ordaz y yo mismo la hemos obtenido en los dos años anteriores: con grande emoción también. La concede el Círculo de la Calle Ulises que pretende y consigue aunar (ya vamos por la cincuentena) damas y caballeros para la Orden, cuya casi única misión es la de defender a muerte la buena literatura. Fue el pasado "Bloomsday" (16 de junio), en los altos de la ovetense librería Matadero Uno, con lectura de poemas, discursos bien eruditos y actuación teatral. Qué enorme esfuerzo el de Javier Lasheras, Fernando Fonseca (los dos Maestres) y del Gran Maestre para que el acto se convierta en cada edición en una gozada literaria y amical y fraternal. Con sala llena, con el recuerdo aún vivo de los casi 1600 relatos que concurrieron a la 77.ª edición del Concurso de Cuentos de La Felguera (de cuyo jurado formé parte), con la suma −digo− de otros grupos, grupúsculos, grupusculillos e individualidades... va a resultar que en Asturias somos los amos y las dueñas del quehacer literario. A ver si nos quitamos complejos de una vez: un escritor por cada asturiano. Chúpate esa mandarina: no te pido que lo mejores, centralismo chuleta: solo que me lo iguales, si puedes.

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Ya sé que pulula mucho por las redes sociales, pero no me resisto a dar fe aquí. En una rueda de prensa, Florentino Pérez sentenció que eso de que "los de mayo del 68 se dediquen a filosofar sobre el Madrid como si fueran ellos Demóstenes... hombre, eso no". Un periodista del "ABC" −o desinformado, o duro de oído, o zumbón, o mostoleño ciego− transcribió "de Móstoles" en vez de "Demóstenes", filósofo ateniense, 300 años a C. Qué errata más chula. Para otros periódicos dicha rueda de prensa fue "surrealista" o "kafkiana", adjetivos comodines para todo ya. ¿Acaso no sirven estrafalaria, estrambótica, descacharrante, desconcertante, ridícula o lamentable? Dejen a Breton y Kafka para la literatura, qué trabajo les cuesta.

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La enfermera se apresta a extraerme sangre. Rutinarios análisis. Me pregunta cómo voy.

–Cansado de ser feliz,−respondo.

Mi practicanta suelta tal carcajada que tiemblan las jeringas, se dobla de la risa, palmea y anuncia que se apropia de la contestación. Me consta: al recoger mis resultados, la oigo a lo lejos vocear risueña a otro paciente: "¡Cansada de ser feliz!".

Suelo usar la expresión para huir de los tópicos habituales ("muy bien", "tirando", "ya me ves"...) cuando saludo a un amigo. "Cansado de ser feliz", lindísimo cuasioxímoron que voy propagando con éxito. Me lo robé de la maravillosa película argentina "El secreto de sus ojos" (2009), del porteño y taramundés (por vía nietil materna) Campanella, auxiliado en el guion por Sacheri, soberano escritor sobre fútbol. Recuerden la cinta. Años 70 del XX. Benjamín Espósito (Ricardo Darín) es suboficial primero en el juzgado bonaerense del juez Fortuna (Mario Alarcón, inmenso su parlamento hacia el minuto 40), quien envía a un malhumorado Darín a ver el cadáver de una mujer asesinada. Al llegar, lo recibe el inspector de policía Báez (José Luis Gioia). Dialogan sarcásticos:

–¿Qué dice, Báez?

–Aquí meando. ¿Y usted?

–Cansado de ser feliz

–Se le nota muy contento.

–Como perro con dos colas.

Yo estoy cansado de ser feliz gracias a ustedes que tienen la paciencia de leerme. Me atrapa un dulce cansancio de felicidad si consigo arrancarles una sonrisa, una reflexión. Así que −como de costumbre− me tomo mi estival descanso, renuncio un tiempo a ser tan feliz como un perro con dos colas. ¡Buen verano!