Opinión
Una dimisión que ya se ha producido
Mientras la temperatura política sigue subiendo y se discute acaloradamente sobre la situación en un debate repetitivo y circular, la España fuera del Congreso, que también existe, se asfixia de calor sin falta de echar mano a las metáforas, sin que los actores políticos parezcan asumir la gravedad del estado de cosas provocado por un cambio climático con síntomas de haberse acelerado. El problema no es solo que de nuevo se haya roto el techo de temperaturas máximas y mínimas desde que hay registros, sino que esa rotura no parece encontrar su límite, con las cifras ya más de 7 grados por encima de la media histórica. Mientras toda Europa sufre la avalancha de olas de calor, la clase política del continente, cada vez más influida por una extrema derecha negacionista, dimite de extremar las medidas contra el cambio climático, o al menos sus efectos. En lugar de ello las relaja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas