Opinión
Feijóo teme a un Sánchez hundido
En la serie 'Rafa' de Netflix, el propio Nadal reconoce que en su agonía jugó partidos innobles en los que no podía ni andar. Sin embargo, esta incapacidad no tranquilizaba a los rivales temblorosos, que veían enfrente a un monstruo con dos décadas de vigencia y desconfiaban de su caducidad. Era una ficción solidificada por una trayectoria, que se cumple al milímetro en el Congreso actual. Pedro Sánchez está solo incluso frente a su grupo, y hundido ante el conjunto de la cámara por culpa de la corrupción que le ha sitiado. En el exterior, hasta los traidores Page y Felipe González parecen hoy más razonables que el presidente legítimo del Gobierno, a quien ya solo sostiene el miedo legendario que suscita desde la moción de censura que le ganó Ábalos. El propio Rufián acaba de destacar que ERC había negociado el voto con el ministro más corrupto de la democracia.
Feijóo es el tenista con corbata que no se atreve a desafiar al ídolo caído con pantalones piratas. El presidente popular emboza su proverbial pereza en que una moción de censura supondría una victoria para Sánchez.
Llevando al extremo su argumento, el PP tampoco debería presentarse a unas elecciones generales, por si acaso los socialistas se atrevieran a derrotarle de nuevo. Es más cómodo embarrar la acusación sobre la corrupción masiva del PSOE con las "saunas", hasta en la alusión personal coincide la antigua derecha civilizada con Vox, porque Abascal también se puso finlandés.
El director del ‘New York Times’ prohibió los artículos con el enfoque "por una parte..., por otra parte...". De ahí la obligación de resaltar que el responsable político de la situación actual es Sánchez, que también se avergonzará algún día como Rafa de su último tramo en la Moncloa. Salvo que se esté protegiendo de una imputación penal y personal, que le intimaron desde Vox hasta Bildu. La irresponsabilidad del Congreso consiste en reposar la decisión electoral en manos del secretario general de un partido que se entregó a los manejos de Aldama.
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia