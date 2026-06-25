Opinión
Que la cultura ocupe la calle
El lema de la Feria del Libro de Xixón (FeLiX) de este año ha sido «No (te) pierdas el norte», juego de palabras estupendo que, entre otras cosas, nos recuerda que los libros son algo que, en medio de este caos de mundo, nos ayuda a mantener cierta cordura.
En los cinco días que ha durado la Feria, los espacios en los que se ha desarrollado han sido un ir y venir constante de personas que se acercaban a los puestos de librerías y editoriales, que se sentaban a escuchar la presentación de una obra o que hacían cola para que su autor o autora favorita les firmara los libros que llevaban bajo el brazo.
Gijón siempre ha sido una ciudad con tradición cultural, con ganas de hacer, de recibir, de acoger, de aprender y la FeLiX es un buen ejemplo de ello. Incluso el domingo, día de playa y de partido de la Selección, el paseo de Begoña era un hervidero de gente que se paraba a comprar libros o simplemente a mirar o a charlar con quienes estábamos en alguna caseta.
Creo que esta sensación de cultura en la calle, que empapa, que contagia y que va más allá del consumo de novedades editoriales es algo que distingue a la feria gijonesa. Una excelente programación que se combina con diálogos, tertulias, reflexiones y diversidad de temas dando como resultado una propuesta atractiva para todo tipo de público. Esa es, en una sola línea, la definición que yo daría de la FeLiX.
Personalmente, y llevada siempre por ese optimismo que me habita, me emociono al ver como las carpas del Paseo de Begoña o los espacios del Antiguo Instituto se llenaban de gente que iba a escuchar, así sin nada más, a «verbo desnudo». Y es que, en las presentaciones de libros, en las mesas redonda o en los recitales no hay más estímulo que el de la palabra hablada, algo que resulta incluso curioso en unos tiempos en los que la inmediatez, la imagen rápida o el vídeo corto ocupan (casi) todos los espacios.
Así que les invito a no caer en derrotismos sobre la lectura y los libros. Leer sigue reuniendo a las personas y sigue invitando al diálogo y a ampliar las miras, nos ayuda a conocer el mundo y otros mundos y nos llena la cabeza de preguntas.
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