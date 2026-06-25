¿Elecciones con Sánchez o Gobierno sin Sánchez?

Pedro Sánchez no dio este miércoles en el Congreso ninguna explicación ni ningún indicio convincente de que va asumir las responsabilidades que le correspoden tras la sentencia que condena a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por corrupción. Nunca sabremos si Sánchez puso a Ábalos o Ábalos puso a Sánchez, pero en todo caso eran un equipo político conocido y reconocido. Los primeros perjudicados de esa falta de explicaciones del presidente son los militantes del PSOE y sus votantes a los que ha traicionado en su confianza. Lo auparon como martillo de la corrupción y lo que hizo fue instalarla o dejarla instalar en el corazón de su partido y de su gobierno.

En este contexto, la portavoz de Junts, Miríam Nogueras, lanzó en el debate de este miércoles otra posibilidad que merece una cierta consideración: la dimisión de Sánchez para elegir a otro presidente. Sería la manera más nítida de que asumiera sus responsabilidades. Porque su plan es justamente el contrario. Acudir a las urnas el año que viene y esconderse tras la polarización para forzar a sus votantes y a sus socios a dejar de ver la corrupción y mirar solo a Vox. Sánchez quiere seguir teniendo secuestrado a su partido y a sus aliados para no tener que asumir responsabilidades por haber nombrado y haber permitido actuar a un secretario de organización y a un minstro condenado a 24 años de cárcel por corrupción. Y su sueño húmedo, además, sería que si por una remota casuadliad revalidase la presidencia tras pasar por las urnas ya no tendría que responder por nada de lo que haya hecho. España necesita elecciones fundamentalmente porque el Gobierno carece de la mayoría necesaria. Pero el PSOE y la salud democrática española necesitan unas elecciones sin Sánchez. Pero, claro, el manual de resistencia lo que dice es que se tiene que volver a presentar y que las urnas le perdonen lo que nunca ha explicado.