¿Aprender sin pensar? El coste invisible de la inteligencia artificial

Estamos en un momento decisivo. Un punto de inflexión en el que no solo debemos impulsar el desarrollo tecnológico, sino también proteger y fortalecer aquello que nos define como humanos y que, paradójicamente, empieza a estar en riesgo.

Ya en 2025, el Foro Económico Mundial advertía de que la inteligencia artificial tiene el potencial de desencadenar una auténtica revolución en las habilidades humanas. Sin embargo, esa revolución no es unívoca ni necesariamente positiva en todos sus efectos. La IA acelera procesos, automatiza tareas y resuelve con eficacia actividades rutinarias, pero también introduce un fenómeno cada vez más visible: la llamada "descarga cognitiva".

Este concepto alude a la tendencia a delegar en la tecnología procesos mentales que antes realizábamos de forma activa. En el contexto actual, el uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial puede reducir nuestra implicación cognitiva, debilitando progresivamente habilidades como el pensamiento crítico o la memoria profunda.

A corto plazo, este efecto puede parecer irrelevante, especialmente en personas con habilidades cognitivas ya consolidadas. Sin embargo, a largo plazo, las consecuencias pueden ser más hondas de lo que imaginamos. Y la preocupación se intensifica si ponemos el foco en quienes aún están en pleno proceso de adquisición de las habilidades fundamentales.

Niños, niñas y adolescentes, en etapas clave para el desarrollo del pensamiento crítico, están incorporando la inteligencia artificial a su vida cotidiana de manera natural. En España, 6 de cada 10 menores de entre 9 y 16 años utilizan ya IA generativa, según el estudio EU Kids Online, publicado en febrero de 2026. Sus usos principales se agrupan en tres ámbitos: la creatividad (como la generación de imágenes o el diseño de videojuegos), el apoyo emocional (un 15% declara utilizarla para compartir preocupaciones o pedir consejo) y, de forma muy significativa, las tareas escolares.

En este último ámbito, los datos son especialmente reveladores: un 23% utiliza la IA para hacer redacciones y un 30% para resumir textos. Es decir, la IA no solo actúa como apoyo, sino principalmente como acelerador de las tareas escolares. El motivo más citado por los propios jóvenes lo evidencia: "Hacer las tareas más rápido y con menos esfuerzo".

Aquí surge una cuestión fundamental: si el objetivo de las tareas escolares es precisamente aprender, ¿qué ocurre cuando ese proceso se delega? Cuando se sustituye el esfuerzo cognitivo por una respuesta inmediata, el aprendizaje se debilita y la adquisición de nuevas habilidades se reduce.

La inteligencia artificial ofrece respuestas rápidas, aparentemente coherentes y personalizadas, lo que resulta especialmente atractivo para mentes jóvenes que aún están construyendo su criterio. Sin embargo, esta misma facilidad puede convertirse en una trampa silenciosa.

Habilidades como la empatía, la inteligencia emocional, la toma de decisiones éticas o la resolución de conflictos son difícilmente reemplazables por la IA. Pero quizás ha llegado el momento de ampliar la preocupación hacia otras competencias más básicas y, sin embargo, esenciales: la comprensión lectora, la capacidad de analizar y evaluar información, de organizar ideas, de establecer relaciones entre conocimientos o de construir un pensamiento propio.

No se trata de rechazar la tecnología, sino de integrarla con sentido. De entender que cada vez que delegamos una tarea cognitiva también estamos renunciando, en cierta medida, a entrenar nuestra mente. Y de asumir que el verdadero reto no es solo enseñar a usar la inteligencia artificial, sino enseñar a pensar en un mundo donde ya no parece imprescindible hacerlo.