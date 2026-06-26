¿Esa era la confianza?

Pongámonos, aunque solo sea por un instante, en la piel de los políticos que se sienten perseguidos, para imaginar la ingratitud del país hacia las trayectorias de quienes dedicaron años a pedir confianza a los ciudadanos mientras administraban el destino nacional con esa mezcla de pedagogía y optimismo antropológico que hizo célebre a Zapatero.

Resulta ahora, sin embargo, que el expresidente, investigado en el caso Plus Ultra, no quiere ya que confiemos en su inocencia, pide directamente que se anule el procedimiento. No porque hayan aparecido pruebas irrefutables que despejen cualquier sombra de duda, sino porque, según sostiene su defensa, el proceso está sembrado de vulneraciones de derechos fundamentales, plazos agotados, posibles prescripciones y un catálogo de irregularidades procesales digno de una oposición a judicaturas. La situación arroja un punto de ironía. Durante años se nos explicó que la Justicia debía hacer su trabajo y que quien nada teme nada tiene que ocultar. Hoy la estrategia parece haber evolucionado hacia una versión más sofisticada: quien nada teme, mejor que consiga primero que el procedimiento desaparezca. Naturalmente, todo ello se produce en un contexto político en el que Pedro Sánchez denuncia operaciones de acoso y derribo, conspiraciones mediáticas y campañas destinadas a erosionar a los suyos.

Pero es llamativo que la mejor defensa ya no consista en demostrar la inocencia de los investigados y sí, en cambio, discutir la validez del tablero, de las reglas y hasta del cronómetro. Si prosperan estos argumentos, el debate dejará de ser qué ocurrió con Plus Ultra para centrarse en si podemos seguir siquiera preguntándonoslo. Incluso qué sucedió con las joyas y con el papel activo del comisionista internacional que viene desvelando la UDEF. La confianza que suplicaba Zapatero, al final, era no tanto verse inocente como confiar en que la nulidad llegue antes que la sentencia. Se siente, sospecho, pillado.