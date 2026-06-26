Misterios mayas

El estudio de los mayas sigue apasionando a los arqueólogos especializados en la antigüedad mesoamericana, siendo raro el año en que no aparezca algún trabajo con carácter de novedad epigráfica, arqueológica o ensayística, como el que hace poco acaba de caer en mis manos de David Stuart: "Los cuatro cielos. Una nueva historia de la civilización maya" (Crítica).

Un trabajo minucioso y panorámico al mismo tiempo, no en vano viene inspirado por la ambición de un prestigioso autor (director del Mesoamerican Center de la Universidad de Texas) que ha querido compendiar sus saberes y organizarlos cronológicamente ante el lector. Tarea en parte sumida aún en la oscuridad, en la noche de los tiempos, pues todavía son muchos los enigmas que siguen rodeando el pasado de los mayas. Comenzando por su primera simiente histórica. No hay constancia exacta de cuándo pudo arrancar lo que entenderíamos por "civilización maya" en el Petén, en Yucatán o en otras zonas del sur mexicano o de ese volcánico corredor entre dos océanos que denominamos Centroamérica, a través de cuyo itsmo de tierra pueblos emigrantes desde el lejano oriente fueron poblando sin prisa pero sin pausa América.

Stuart dedica un nostálgico capítulo a los primeros descubrimientos del mundo maya, cuando Stephens y Catherwood, allá por el último tercio del siglo XIX, se adentraron en las selvas tropicales para localizar las primeras ciudades-estado de un mundo extinguido, sí, pero conservado entre la vegetación y las colinas de tierra apelmazada sobre las piedras de sus pirámides, templos y observatorios astronómicos.

Partiendo de sus observaciones, de otros estudios y excavaciones, y de las costumbres y dialectos contemporáneos de los grupos mayas supervivientes en Atitlán, Belice, incluso Chiapas, Stuart se esfuerza por dotar de significado a la cosmovisión de aquellos tempranos mayas que, ya en el segundo siglo de nuestra era, blasonaban de centros ceremoniales. El colapso del Período Clásico, en el siglo noveno, sigue siendo uno de los grandes misterios por resolver. ¿Qué pasó en vísperas del año mil para que todas aquellas ciudades, Tikal, Uaxactún, Chichén-Itzá, colapsaran? ¿Un largo período de sequía? ¿Algún tipo de epidemia? ¿Guerras civiles...? Para conocer mejor a uno de los más grandes, inteligentes y misteriosos pueblos de la antigüedad.