Orgullo asturian@, ley LGTBI ya

Con motivo del día de los derechos LGTBI, que se celebra el próximo domingo, representantes de los dos principales sindicatos en Asturias publican su opinión sobre la ley autonómica dedicada a estos colectivos, que se encuentra en plena tramitación. Diferentes puntos de la región acogerán durante el fin de semana actos en favor de la promulgación de la norma. El más relevante será una manifestación que recorrerá hoy las calles de Gijón, a partir de las 17.30, con salida en el paseo de Begoña, a la que acudirán numerosas organizaciones sociales.

El 28 de junio, día del orgullo LGTBI, es un día de celebración y de constante reivindicación de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, independientemente de la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y vivir la diversidad familiar con plena libertad.

Este año la actualidad política regional manda. Asturias está a punto de aprobar la ley del Principado de Asturias para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias. El texto es fruto del consenso alcanzado por las distintas entidades que representan a los colectivos LGTBI+ de nuestra región, y las organizaciones sindicales más representativas, entre ella Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias.

Para UGT Asturias, la norma tiene especial relevancia en el desarrollo de su capítulo IV regulando el derecho al trabajo digno y medidas del ámbito laboral, en el que se abarcan los principios rectores de actuación en el ámbito laboral, los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, las obligaciones de la administración autonómica en este ámbito, las obligaciones de las empresas y medidas en el ámbito universitario. UGT Asturias aboga por una tramitación parlamentaria de la norma ágil y pide el voto favorable de los diferentes grupos políticos de la Junta General del Principado de Asturias.

La aprobación de la presente ley se hace imprescindible para poner fin a una anomalía histórica para las personas LGTBI+ del Principado de Asturias, sus familias y ciudadanos y ciudadanas en general, reconociendo de forma expresa el desarrollo de sus derechos en todos los ámbitos de la vida y estableciendo un umbral de tolerancia 0 ante cualquier tipo de violencia y/o discriminación. La Ley Asturiana LGTBI será sin duda la mejor herramienta para eliminar y sancionar los discurso de odio instalados hoy en las instituciones públicas, sin que puedan tener cabida una sociedad como la asturiana, abierta y plural desde siempre.

Erradicar el acoso, la exclusión y las agresiones físicas, que en ocasiones llegan a la muerte de la víctima sigue siendo una prioridad. El 28% de las personas LGB ha sufrido agresiones verbales por su orientación sexual en el trabajo. Dato que se sitúa en el 34,4% de las personas Intersex. La situación es especialmente grave para las personas trans: el 49,6% afirma haber sufrido agresiones verbales por su identidad de género.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias mantenemos el compromiso firme con los derechos de las personas LGTBI+ en el ámbito laboral y social, trabajamos activamente para garantizar que los centros de trabajo sean espacios seguros, inclusivos y libres de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Uno de nuestros pilares fundamentales en la acción sindical es impulsar la implantación de planes de igualdad y diversidad, protocolos contra el acoso y la violencia en el trabajo regulados por el RD 1026/2024, siendo obligatorio contar con Planes LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores. Así como la implantación de los Protocolos de acompañamiento a las personas Trans en los centros trabajo. La negociación colectiva es la herramienta jurídica más potente con la que contamos en el sindicato. En UGT Asturias trabajamos activamente para incluir las clausulas especificas que sancionen el acoso por estos motivos, garantizándose que los regímenes disciplinarios de las empresas tipifiquen estas conductas como faltas muy graves.

Muchas personas del colectivo LGTBI+ que en su vida personal viven su identidad sexual con naturalidad vuelven "al armario" en el trabajo, por miedo a los comentarios, las bromas de mal gusto, el acoso, el aislamiento y las agresiones. Las personas LGTBI también ven mermadas sus posibilidades de ascenso e incluso el acceso a un puesto de trabajo, sobre todo las personas trans.

Por ello en el VI AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) UGT propone desarrollar medidas complementarias a las establecidas en el RD 1026/2024, que promuevan plantillas heterogéneas y la generación de espacios de trabajo inclusivos y seguros. Eliminando particularmente la discriminación en el acceso y mantenimiento del empleo de las personas trans. Evaluar los riesgos laborales asociados a la discriminación, violencia y acoso por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de las personas LGTBI en los centros de trabajo para la adopción de medidas preventivas e incluir además los protocolos de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI+, como herramientas preventivas y de actuación ante los casos de acoso y violencia que sirvan para proteger y apoyar a estas personas, protocolos de acompañamiento a las personas trans que incluyan los ajustes razonables del puesto de trabajo.

UGT Asturias sigue y seguirá trabajando para erradicar cualquier discriminación, abuso y acoso hacia las personas LGTBI en la vida en general y en trabajo en particular.

Feliz y reivindicativo 28 de junio.