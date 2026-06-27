La Asturias que puede ser

Contaba Julián Marías cómo España se construyó a través de un proyecto de futuro que tenía por objetivo la recuperación de un pasado que nunca había existido como se imaginaba. Lo cierto es que entre los nostálgicos de España antes de España y los que viven embriagados en las banderas heredadas del romanticismo, hay un amplio espacio para un visión sosegada e ilustrada de nuestro pasado. De hecho, es la que prevaleció en este territorio tan bien delimitado por esas montañas torturadas por la orogenia alpina y que persiguen de cerca a nuestro Mare Nostrum Cantábrico.

Transitamos por un territorio de preguntas acerca de quienes somos, y también hacia dónde vamos. Una búsqueda de la identidad que hemos resuelto, a pesar de algunas tentaciones, de la forma más inteligente: vocación universal y rasgos de igualitarismo a través de una moderna concepción de ciudadano, deudora de un rechazo a cualquier superioridad ajena y de nuestro encuentro con el siglo XIX. A ello se suma la idea de continuidad, lógica en un espacio tan preservado, y la de nuestra tradición industrial, nuestro rasgo contemporáneo más definitorio, y también el más cargado de futuro. La identidad requiere sea preservada de cálculos y oportunismos, porque ésta puede pasar no de sumar a restar, sino a dividir.

En el plano negativo, a veces, confluyó tanto el extremo racionalista -que nos llevó a ser el territorio más diagnosticado del mundo-, como la idea de recuperación de una grandeza económica que no se encuentra en nuestro pasado, de un gigante dormido al que se le calcularon mal las proporciones. Y sin embargo, permanece intacto el deseo de superación y de apertura al mundo, aunque a veces éste parta de un lamento constante y de una reivindicación de una atávica deuda histórica que nadie nos va a reconocer, porque las respuestas a lo que queramos ser no están en los demás, siguen estando aquí.

Existen condiciones para superar las dificultades. Hemos recorrido la senda de todas las reconversiones y, mientras nuestros discursos y nuestra acción se dirigían a los sectores en crisis, surgieron otros, que hoy todo el mundo defiende como propios, y que aunque hubieran requerido más atención, señalan el camino de la Asturias que gana. Aprendí estas cosas escuchando a Antonio Trevín, intentando seguir su activismo, viendo como defendía con pasión lo que provocaba hilaridad entre propios y extraños. El mejor homenaje sustituye la alabanza por la coherencia.

Si no fuimos lo que pensamos que debemos volver a ser, liberémonos de las cadenas de una frustración tan poco justificada. Reconozcamos nuestro carácter periférico y operemos sobre él. Desarrollemos una estructura territorial funcional pensando en la gobernanza de espacios que comparten similitudes, abandonando esa rígida visión de las fronteras locales que tantas limitaciones nos genera. Pensemos cómo hacer sostenibles nuestros servicios públicos, y prestemos atención a las miles de iniciativas de emprendedores, por encima del heredado gusto por los proyectos totalizadores, porque no estamos en el tiempo de los polos de desarrollo. Combatamos el no a todo y ayudemos a los que emprenden. Acumulamos experiencia, talento y conservamos el hambre de superación. Hay ingredientes más que suficientes para la acción. Es mejor equivocarse que pensar mañana lo que pudimos ser hoy.

También Julián Marías nos propuso el ejercicio de imaginar la España que pudo ser en tiempos de Carlos III. La ventaja de actuar sobre el presente es que sustituimos el condicional compuesto por el presente del indicativo, él único tiempo sobre el que tenemos capacidad para provocar un verdadero impacto, porque el pasado y el futuro permanecen vedados a nuestra acción. Centrémonos en lo que está en nuestras manos. Es la Asturias que puede ser.