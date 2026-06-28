Opinión
Un caballo difícil de desmontar
Feijoo aboga por “pasar página al procés”. Pero, ¿qué significa eso?, ¿apoyar ahora la amnistía de los condenados por la intentona secesionista?, ¿ayudar a hacerla efectiva, con el regreso a España de Puigdemont, cuyo exilio en Waterloo tras haber sido amnistiado es una clara anomalía democrática?. La pregunta del millón, para la que seguramente Feijoo aún no tenga respuesta, es si ese “pasar página” es un movimiento estratégico, una finta táctica o un simple globo sonda. Ojalá fuera lo primero, pues en una previsible mayoría relativa del PP en las próximas elecciones sería muy deseable que pudiera completarla con los votos de los nacionalismos, la fórmula que ha dado los mejores tiempos al bipartidismo alternante. El problema es que Feijoo ha cabalgado tanto persiguiendo al catalanismo aliado con Sánchez que si ahora intenta bajarse del caballo el animal que monta puede encabritarse.
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